2019-05-20T17:22:44+03:00
Общество

Парк у «белого дома»: равнение на Париж

Илья АРХИПОВ
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Пока владимирцы наслаждаются цветением и трелями соловьевПока владимирцы наслаждаются цветением и трелями соловьевФото: ВКонтакте
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Убирайся — не убирайся, а уже через месяц работы добровольцам хватит снова. Это утверждение справедливо и для парка «Дружба», где часто проводят экологические акции, и для садов у ДТЮ и областной администрации. Последний субботник на этой территории проводили в апреле. И договорились, что придут снова.

Анонсируя уже пятый по счету Арт-субботник, организаторы сразу оговаривались: на этот раз уборка — не самое главное. В садах провели «ярмарку идей»: профессиональные архитекторы и просто неравнодушные владимирцы, а также чиновники «белого дома» представили каждый свое видение будущего этой зеленой зоны.

Сошлись в том, что никакой масштабной застройки здесь не может быть по закону. А еще придумали, как сподвигнуть городскую власть, ответственную за парк, все-таки заняться им.

Илья Потапов и Григорий Белов на Арт-субботнике Фото: ВКонтакте

Илья Потапов и Григорий Белов на Арт-субботникеФото: ВКонтакте

- В парковой зоне должно быть не менее 70% озеленения, - напомнил пришедший на субботник главный архитектор «Владимиргражданпроекта» Николай Волков.

С собой он захватил проект Детского парка 1984 года, который начали реализовывать, но бросили в «перестройку».

- Тот проект, конечно, устарел. Здесь должен быть классический парк по примеру наших столиц: возьмите Парк Горького. Или Парижа: там максимально сохраняют природную среду, деревья.

Молодой архитектор Александра Лускатова, разработчик собственной концепции развития этой зоны, показала ее участникам субботника. Здесь живописный луг, каскад прудов, ручей, аллеи… А представители областных властей заявили о готовности выделить средства городской администрации на полноценный проект парка. Этот документ может ускорить вхождение территории в проект «Формирование комфортной городской среды».

- Заявку в национальный проект может подать именно город. Чтобы не началось «старой песни о главном» про нехватку средств, область готова помочь. Но дальше нужно не забыть про общественное обсуждение с голосованием, - отметил председатель комитета общественных связей и СМИ обладминистрации, участник двух последних субботников Григорий Белов.

Прошел ровно месяц с поручения губернатора о минимальном благоустройстве парка. Но парк не изменился ни на йоту. Не обошлось без бюрократии: автор этой идеи - «белый дом» - не может ее реализовать без санкции мэрии. Ни лавочки привезти, ни дорожки подсыпать. А месячная переписка ни к чему не привела, заявил региональный министр ЖКХ Илья Потапов. Он же напомнил коллегам про соседние зеленые участки — чуть менее заброшенный Патриотический сквер у Гороховой улицы и зону слева от «белого дома». Мусорные контейнеры уже сейчас готовы поставить спонсоры. А вот что дальше будет с недопарком, видимо, будут решать в кабинетах. Пока владимирцы наслаждаются его цветением и трелями соловьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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