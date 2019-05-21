Северные олени гуляют под Владимиром

Выросшие в неволе олени как-то сумели выбраться из загона и отправиться путешествовать в поисках своей страны оленьей еще четыре дня назад. Владельцы фермы предполагают, что кто-то сломал забор – целый пролет просто валялся на земле, а животные просто ушли через эту дыру. Хотя, может, они сами и сломали?

Найти и поймать своими силами заводчику их не удалось, фермеры обратились за помощью к владимирцам в соцсетях. Благодаря очевидцам известно, что беглецы направились вдоль дороги в сторону Петушинского района. Среди беглецов есть годовалые и двухлетние самцы, в том числе и один, привыкший ходить в упряжке.

- Нам присылали видео, где северные олени идут прямо по проезжей части, они почти не заходят в лес, двигаются по асфальту. Один из них зашел в деревню и прожил там три дня, но убежал, когда его пытались поймать, - рассказывает заводчик северных оленей Алексей.

Сейчас поймать удалось только одного беглеца: северный олень, перепрыгнув через забор, оказался в садовом товариществе, где его приманили мхом ягелем приехавшие хозяева. Трое оставшихся на свободе оленей путешествуют по региону вместе, еще один бегает отдельно, но не исключено, что они вновь собьются в стадо. Заводчики надеются тоже приманить их ягелем – их любимым лакомством.

Хотя олени выросли на ферме, в руки незнакомцам они не дадутся, максимум приблизятся на пять-шесть метров. А если попытаться затащить их силой, могут начать драться и брыкаться.

- Если вы увидите оленей – лучше не подходить к ним близко, а немедленно сообщить нам, - просит Алексей. – Сейчас, пока есть трава и ягоды, у них есть шансы выжить, но с наступлением холодов, если их не поймать, олени обречены.

Впрочем, северным беглецам угрожает не только голод, но и охотники, которые, несмотря на специфический вкус мяса и небольшой размер добычи, готовы их подстрелить.

Кстати, это не первый случай, когда по Владимиру бегают северные олени. В феврале еще один питомец, сбежавший из деревни Зелени в десяти километрах под Владимиром, проскакал по Верхней Дуброве, погулял по Пекинке и железной дороге в Добром. Поймали его в итоге около Покрова на Нерли и по прикидкам горожан, за ночь он «намотал» более десяти километров.

КОНКРЕТНО

Заводчики просят всех, увидевших северных оленей, немедленно связаться с ними по телефону 8 (901) 161-90-22 и обещают вознаграждение всем, кто поможет им вернуть беглецов.