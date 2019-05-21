Пончики для Маяковского, яблоки по-Бунински и торт для послушных детей

18 мая во Владимире прошел «Ресторанный день», когда все желающие смогли угостить друг друга и полакомиться в кафе, выросших на один день в разных уголках города.

Не осталась в стране и областная библиотека для детей и молодежи, превратив корпус на проспекте Строителей в «Библиоресторан», где всех желающих бесплатно потчевали необычными угощениями, рецепты которых нашли в воспоминаниях писателей и на страницах их произведений. Все лакомства приготовили сами сотрудники библиотеки. Правда, перед входом в ресторан нужно было доказать свою любовь к литературе и ответить на вопросы, к примеру, сказать какая профессия была у Джонатана Свифта, автора «Приключений Гулливера», или кто первым придумал фразу про гения чистой красоты.

Гренки, сэр!

Каждый гость мог посидеть за разными столами, перенестись в понравившуюся эпоху или сказочный мир. Любителей английской культуры ждали Джен Эйр и чаепитие с шоколадным пирогом, гренками и ароматным чаем с лимонником и гибискусом. Поклонников поэзии ждали пончики для Владимира Маяковского, которые, по воспоминаниям его мамы, он очень любил и всегда покупал в школе на завтрак. А ценителей литературы «серебряного века» ждали яблоки по-Бунински в нежных пирогах.

Больше всего гостей собрал стол для любителей путешествий и «Алисы в стране чудес», где перекусы для пикника (а не для «безумного чаепития») приготовил фотоклуб «Спутник». Сотрудники библиотеки охотно делились кулинарными секретами и раскрывали рецепты своих угощений.

Но попробовать лакомства могли только настоящие читатели, знавшие, кто присутствовал на чаепитии с Джейн Эйр, способные вспомнить стихотворение Маяковского, перечислить хотя бы три произведения, где герои ходят на пикник, или помнящие, какие приметы про яблоки упоминал в своих рассказах Иван Бунин. Правда, к ответам строго не придирались и даже разрешали пользоваться заранее приготовленной литературой.

Не забыли на празднике и о духовной пище – все гости могли, удобно устроившись в уютных креслах, почитать заранее отобранные книги с «вкусными» страницами, а вытащив бумажки из специальной корзинки с загадками, можно было узнать интересные факты о пикниках.

Торт за колыбельную

Не пришлось скучать и пришедшим в библиотеку ребятишкам. Их ждала встреча с пушистыми белыми муми-троллями, приготовившим шоколадные пряники, рецепт которых можно найти в «Маленькие тролли и большое наводнение». Домашние плюшки с корицей от Карлсона, кокосовый торт для послушных детей, которым угощала своих воспитанников знаменитая няня Мэри Поппинс в книге «Мэри Поппинс возвращается» и, конечно, тыквенные оладьи и тыквенный джем от Золушки тоже пришлись по вкусу маленьким сладкоежкам.

Правда, и тут не обошлось без заданий. Например, за кусочек торта нужно было спеть колыбельную под аккомпанемент живой музыки, а за шоколадный пряник – вспомнить, кого упорно искали Муми-мам и Муми-троль (небольшой спойлер – папу-бродягу).

Небывалый ажиотаж объединил взрослых и ребят у столика, переносящего владимирцев в Хогвартс. И хотя волшебство вне Хогвартса запрещено, кто ж откажется взмахнуть волшебной палочкой, изготовленной руками читателей, получить медальон с гербом одного из факультетов и попробовать знаменитое сливочное пиво, которое подают в трактире «Три метлы» в деревушке Хогсмит? Хотя галеонов за волшебный напиток не требовали, самые каверзные вопросы ждали гостей именно здесь. Помните ли вы, кто такие Сохатый, Лунатик, Хвост и Бродяга? Сможете перечислить всех учителей зельеваренье или вспомнить, в какой книге появляется карта мародеров? Гости признались, что после угощений хочется еще раз перечитать знакомые книги.

- Я смогла найти только одну примету про яблоки, а их точно больше, теперь буду читать и вспоминать! А сын заинтересовался муми-троллями, думаю, нас ждут уютные вечера с плюшками и пряниками – рецепты мы записали! – поделилась горожанка Елена Астафьева.