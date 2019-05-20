2019-05-17T17:48:02+03:00
Общество

Птенцы выпадают из гнезд!

Владимирцев просят их не спасать
Валерия Рудометова
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УтятаУтятаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Если вы услышите в траве жалобный писк и увидите прямо под ногами плохо оперившегося птенца - не надо его жалеть и спасать! Птичке не нужна помощь, и она вовсе не хочет к вам домой. Это слетки - подросшие птенцы, которым пора вставать на крыло. Скорее всего, их родители в это время кружат у вас над головой.

Многие владимирцы, когда видят ковыляющего по земле птенца, почему-то думают, что он заболел, и забирают их домой. Но так делать нельзя — птица погибнет в ваших условиях.

- Самое массовое появление слетков приходится на июнь. И многие люди пытаются положить этих птенцов обратно в гнездо. Так делать нельзя. Слетка, на самом деле, отличить от слепыша, выпавшего из гнезда, просто: он прыгает по земле и учится летать. Это уже подросшие птенцы, которые еще требуют присмотра со стороны родителей, они не умеют самостоятельно питаться, различать врагов, но постепенно учатся. А человек может им помешать, подумав, что они нуждаются в помощи, - объясняет Денис Дуденков, специалист выставочного отдела Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Со слов Дениса Дуденкова, выкормить такого птенца в домашних условиях — огромный труд. И не факт, что птенец вообще выживет. Поэтому, если вы видите птицу и вам ее жалко, лучше оставьте все, как есть, ведь сверху за ней наблюдают родители. Помощь требуется только в том случае, когда слетку угрожает опасность: рядом дорога, животные… Но и тут не надо укладывать птицу в гнездо, которое она уже покинула. Отнесите ее в безопасное место, например, посадите на веточку.

- Я знаю про случай в Добром, когда там нашли и подняли маленькую ушастую сову, выкормили, и она сейчас живет на приусадебном участке. Такую птицу уже нельзя выпускать в свободный полет. Она не знает, как находить пропитание, - говорит Денис Дуденков.

Но истории с хорошим концом редки. Мало, у кого получается поднять слетка. Он постоянно пищит, просит пить. Кормить птицу нужно каждые полтора — два часа. Любому все это может надоесть, а обратно уже не выпустишь.

- Какая-то часть не может выжить и на улице, не адаптируется и гибнет. Но таков закон природы, - подводит итог Денис Дуденков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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