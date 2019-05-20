2019-05-17T17:46:10+03:00
Общество

Владимирским больным обещают льготные лекарства вовремя

Для этого реорганизуют работу областного аптечного склада
Алексей СУХОВ
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Областной аптечный склад реформируютОбластной аптечный склад реформируютФото: Тимур ХАНОВ
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Ежегодно люди, имеющие право на льготные лекарства, жалуются, что они опять не могут получить их. Чаще всего причина в том, что закупки лекарств прошли поздно, и их просто не успевают вовремя доставить. Вот только больных это мало успокаивает, ведь порой препарат нужно принимать без перерывов в строго определенное время. И такие проволочки смерти подобны.

- Мы знаем об этих замечаниях и стараемся решить проблему лекарственного обеспечения, - сказал директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев. - Для этого сейчас началась реорганизация областного аптечного склада. Раньше он занимался исключительно вопросами, связанными с закупкой и передачей медучреждениям вакцин. Теперь мы планируем возложить на него и все, что связано с льготными лекарствами.

Во-первых, склад собираются сделать площадкой для проведения торгов по лекарствам. Это позволит сэкономить средства областного бюджета, а также улучшить логистику по лекарствам.

- Раньше мы не всегда отслеживали, где и сколько препаратов осталось. Теперь работники склада будут точно знать, где какое лекарство находится и в каких количествах, - сказал Алексей Мозалев. - Это позволит в случае необходимости перебрасывать излишки препаратов из одного района в другой.

Кроме того, теперь торги по закупкам лекарствам будут проводиться заранее, что позволит избежать проволочек. Особенно в начале календарного года, когда чаще всего и случаются перебои с доставкой необходимых препаратов.

- Например, мы в мае уже провели торги на начало 2020 года, - сказал Алексей Мозалев. - Так что в будущем году мы надеемся, проблем с обеспечением льготников не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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