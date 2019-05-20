Умные каникулы: чем занять летом школьников во Владимире?

В мае родители традиционно ломают голову: чем занять ребенка, остающегося на лето во Владимире, чтобы он не сидел все время в «четырех стенах» или, того хуже, в телефоне? Выход есть – городской лагерь. «Комсомольская правда» подобрала несколько вариантов таких лагерей, отдыхать в которых будет не только интересно, но и полезно.

Даешь науку!

Детский технопарк «Кванториум-33» открывает летнюю научную школу, в которой ждут всех увлеченных наукой ребят от 9 до 21 года. До обеда все гости лагеря будут заниматься в профильных группах, а после – наслаждаться прогулками, соревнованиями, походами в музей. В первую смену, с 1 по 12 июля, дети и подростки освоят на выбор дизайн окружающей среды или дизайн интерьера, цитологию или робототехнику. Во вторую смену, с 15 по 26 июля, ребят ждут занятия арт-дизайном и промышленным дизайном, биолаборатория в действии и знакомство с техническими вызовами времени. Один нюанс – чтобы попасть в летнюю школу, нужно пройти отбор. Записаться на него можно по телефонам (4922) 53-04-12, 52-08-67 с 10-00 до 15-00 (Мария Владимировна Пономарева).

Цена вопроса: 10 000 рублей за смену.

Роботы и модели

Клуб робототехники предлагает насыщенную программу для детей и подростков: ежедневные занятия робототехникой под руководством опытных педагогов, сборка и разборка моделей автомобилей и квадрокоптеров, гонки и захватывающие испытания, нестандартные экскурсии, 3D-моделирование и 3D-печать, а также изучение финансовой грамотности. А для дошколят, которые только собираются пойти учиться, подготовили блок развивающих занятий и необычные мастер-классы. Гостей лагеря познакомят с языком программирования Scratch, научат создавать мультфильмы и компьютерные игры. А в конце каждой смены ребят ждут соревнования, где не бывает побежденных и подарки получают все участники.

Цена вопроса: от 11 500 рублей.

Тел. 8 (930) 223-00-70.

Знания будущего: финансовая грамотность и китайский

Детский городской лагерь «Все интересно» для детей от 7 до 10 лет готов учить и развивать детей практически все лето. Кроме уже ставших традиционными квестов детей ждет обучение основам финансовой грамотности и тайм-менеджменту, с помощью бизнес-игр и ярмарок научат зарабатывать, копить, инвестировать и тратить деньги. Интерактивные языковые курсы позволят освоить английский, китайский и итальянский, а с помощью старых добрых фильмов детям планируют рассказать о героизме и дружбе, а также научат рисовать свои эмоции.

Цена вопроса: 5 000 рублей за одну неделю.

Тел. 8 (903) 832-86-08.

Время великих открытий

Летний квестовый клуб «Школа Великих Открытий», работающий на базе детского сада №112, готов принять учеников от семи до десяти лет практически на все лето – с 3 июня по 23 августа. Для них приготовили не только квесты, но и занятия по актерскому мастерству, удивительные эксперименты, занятия по рисованию песком и развивающие компьютерные игры. Не обойдется и без создания поделок, творческих мастер-классов и тематических спортивных дней.

Цена вопроса: 600 рублей день, 12 000 рублей – четырехнедельная смена.

Тел. (4922) 21-63-83.

Каникулы на «отлично»!

Как обещают создатели клуба «Отличник», за лето, проведенное с ними, ребята расширят кругозор, «прокачают» лидерские качества, поучаствуют в чемпионате по настольным играм, поставят научные опыты и освоят фокусы. Дополнительно их ждет стрельба из арбалета, виртуальная экскурсия, спортивные занятия и кулинарный мастер-класс.

Цена вопроса: от 17 500 рублей.

Тел. 8 (904) 251-15-25

Твори с удовольствием!

Летний творческий развивающий лагерь «Не ангелы» обещает не только развлечения и танцы, но развивающие занятия, подобранные для детей разных возрастов. Отдыхающим школьникам предложат освоить ораторское искусство, научат актерскому мастерству, помогут поставить спектакль для родителей, и покажут, что наука может быть увлекательной в интерактивном музее атомной энергетики ИЦАЭ.

Цена вопроса: 18 000 рублей.

Тел. 8 (920) 882-09-28

Для любителей "Лего"

В развивающем летнем лагере в «Легогороде» школьников ждут мастер-классы по ландшафтному дизайну из лего, конструированию симметричных и не очень башен, созданию целых городов и космических баз. Детям предложат занятия по английскому, запуск дронов, катания на электросамокатах и тренировки меткости на крутых нерф-бластерах.

Цена вопроса: 13 000 рублей.

Тел. 8 (904) 255-74-43.