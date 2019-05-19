Во Владимирской области будет единая «скорая помощь»

Когда появилась информация, что в области вводят единую систему «скорой помощи», тут же пошли слухи, что это станет концом для неотложек в районах. Якобы как все мощности соберут во Владимире, а в остальных городах региона наступит чуть ли не коллапс.

Новый директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев объяснил, как же будет работать областная станция скорой помощи. Кстати, объединение планируется только к 2024 году, так что в любом случае паниковать рано.

По словам Алексея Мозалева, скорая будет работать «так же, но лучше». Станции и отделения в области никто ликвидировать не собираются. Все будут работать в прежнем режиме. Однако вызовы от населения теперь будут приниматься не территориально, а концентрированно. Все звонки будут стекаться в единую диспетчерскую во Владимире.

- Уже в 2019 году будет отремонтировано помещение во Владимире для данной службы, - рассказал Алексей Мозалев. - В дальнейшем мы наберем диспетчеров, которых обучат всем необходимым навыкам. Суть их работы будет заключаться в том, чтобы решать, кому конкретно и откуда выезжать на выезд. Грубо говоря, сейчас поступил сигнал из Судогодского района, из какой-нибудь деревни Кощеево. Сейчас бы машина в любом случае поехала бы из Судогды. Добралась бы туда за час с лишним. При новой системе медиков отправят из Владимира, потому что им до деревни ближе. И они могут доехать за 30 минут.

Вся информация о расстояниях, количестве свободных медиков на каждой станции у диспетчеров будет находиться перед глазами на экране. Так что по надеждам чиновников от здравоохранения новая форма работы только уменьшит время ожидания врачей при срочных вызовах и снизит уровень хаоса, если ЧП случилось где-то на границах районов.

Напомним, что сейчас в области действует 5 станций и 18 отделений скорой помощи. Помимо крупнейшей службы во Владимире (18 бригад), станции действуют еще в Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном и Вязниках.

- Всего ежедневно на работу выходят 122 бригады врачей, - рассказал Алексей Мозалев. - При этом пока у нас даже не хватает врачей. По нормам минздрава на наш регион положено 138 медицинских бригад. Естественно мы будем увеличивать количество как врачей, так и автомобилей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Во Владимире построят вертолетные площадки возле главных больниц

В бюджете региона запланировали 10 миллионов рублей на строительство трех вертолетных площадок возле главных медицинских учреждений. Их построят возле «Красного креста», областной детской больницы, а также ОКБ. Это позволит в случае крупных ДТП или аварий быстрее доставлять пострадавших до места, где их могут спасти.

Строительство площадок должно быть завершено до конца 2020 года. Помимо этого в регионе появится специальная вертолетная бригада медиков, которых обучат всем тонкостям транспортировки больных по воздуху в Москве.