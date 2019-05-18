2019-05-17T17:31:48+03:00
Общество

Ресторанный день во Владимире: улица Ильича превратится в однодневные рестораны

Впервые к «Ресторанному дню» присоединилась библиотека для детей и молодежи, там будут готовить блюда по рецептам из мировой литературы
Валерия Рудометова
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Проводя мероприятие, мы отталкиваемся от того, что весь город - это добрые соседи и товарищиПроводя мероприятие, мы отталкиваемся от того, что весь город - это добрые соседи и товарищиФото: из архива героя публикации
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18 мая в дворике дома №4 по ул. Ильича во Владимире пройдет «Ресторанный день» - фестиваль еды, когда любой желающий на один день может открыть свой ресторан. Посетителей дворика обещают накормить драниками, пирогами, спринг-роллами, меренговыми рулетами и блюдами эстонской кухни, а еще можно выпить домашний лимонад, какао или безалкогольную сангрию — испанский напиток с фруктами и сахаром.

Посетителей дворика обещают накормить драниками, пирогами, спринг-роллами, меренговыми рулетами и блюдами эстонской кухни

Посетителей дворика обещают накормить драниками, пирогами, спринг-роллами, меренговыми рулетами и блюдами эстонской кухни

- Для проведения Ресто-дня мы впервые выбрали улицу Ильича. Это солнечный двор-колодец, расположенный в самом сердце нашего города, и одновременно скрытый от глаз случайного прохожего. При таком расположении создается максимальное удобство для рестораторов и гостей - не нужно далеко ехать, чтобы попасть на праздник вкусной еды, - рассказала Ольга Воробьева, координатор фестиваля. - Наша команда осваивает новые пространства родного города, этот дворик мы приводим в порядок и планируем часть программы культурного центра «Стрелецкая 25» перенести туда.

Заявки на участие уже подали больше 20 кафе, ресторанов, кондитерских и булочных — для дворика это серьезная цифра. Главное, чтобы поместились все! Остальные желающие могут поучаствовать в другом формате. Например, устроить пикник в парке с друзьями или соседями. Координатор говорит, если уж очень хочется почувствовать себя ресторатором, можно согласовать понравившуюся вам площадку с волонтерами «Ресторанного дня». Возможно, вы хотите угощать своими вкусностями на других улицах города.

- Если вы поступите именно так, то придумайте название кафе и меню. Сообщите об этом нам, чтобы мы согласовали вам место на ул. Ильича или же другое понравившееся. Обязательно делитесь результатами в соцсетях под хештегом #restoday33. Так о вашей площадке узнает больше людей, - объясняет Ольга Воробьева.

Заявки на участие уже подали больше 20 кафе, ресторанов, кондитерских и булочных

Заявки на участие уже подали больше 20 кафе, ресторанов, кондитерских и булочных

По поводу качества еды она говорит, что все участники фестиваля готовят на совесть. Фестиваль проводится уже шестой раз, и никогда не было нареканий.

- Проводя мероприятие, мы отталкиваемся от того, что весь город - это добрые соседи и товарищи, которые рады угощать и угощаться блюдами друг друга.

Еда будет продаваться по свободной цене - каждый посетитель платит столько, сколько считает нужным. Кто-то может дать за драники 30 рублей, а кто-то не пожалеет ста. Ведь «Ресторанный день» - это не столько про еду, сколько про открытость и доверие.

Впервые к фестивалю присоединяется Областная библиотека для детей и молодежи, которая находится на проспекте Строителей, 23. Там открывается на один день «Библиоресторан», где будут готовить блюда по рецептам, найденным на страницах литературных произведений, а также любимые блюда писателей и поэтов. Но зайти туда, чтобы попробовать бесплатные кулинарные шедевры, можно будет только после правильных ответов на вопросы из литературы.

КОНКРЕТНО

С 15.00 до 21.00 18 мая - «Ресторанный день» на ул. Ильича

С 15.00 до 18.00 18 мая - «Библиоресторан» на проспекте Строителей, 23.

Если хотите открыть свое кафе:

1. Придумайте меню и название

2. Найдите место и напишите координатору Ольге Воробьевой

3. Приготовьте столик и столовые приборы

4. Расскажите о своем кафе друзьям и выходите 18 мая на улицу со вкусностями.

Еда будет продаваться по свободной цене - каждый посетитель платит столько, сколько считает нужным Фото: из архива героя публикации

Еда будет продаваться по свободной цене - каждый посетитель платит столько, сколько считает нужнымФото: из архива героя публикации

Фестиваль охватывает более 30 стран мира. Впервые он появился в Хельсинки в 2011 году. В России стартовал в 2013-ом в Петербурге и Екатеринбурге. Сегодня акция охватывает Москву, Нижний-Новгород, Тюмень, Новосибирск и другие города. Во Владимире «Ресторанный день» проводится в шестой раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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