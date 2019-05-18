2019-05-18T01:12:48+03:00
Общество

20-летняя студентка из Владимира вышла в финал «Comedy Battle»

В последнем выпуске шоу Софья Лобанова поборется за главный приз — 3 миллиона рублей и контракт с одним из юмористических шоу канала
Артем Бендрик
Поделиться:
Софья Лобанова на сцене "Comedy Battle"Софья Лобанова на сцене "Comedy Battle"
Изменить размер текста:

Год назад Софья Лобанова получила отказ от всех трех жюри на телепроекте ТНТ «Песни». А сегодня она — финалистка другого, на этот раз уже юмористического проекта «Comedy Battle», где борется за главный приз — 3 миллиона рублей и контракт с одним из юмористических шоу канала. Как вы уже догадались, в юмор Софья попала не сразу. Большую часть жизни девушка уделила музыке, чем и продолжает успешно заниматься во Владимире сейчас, выступая в различных городских заведениях.

- Мой знакомый попросил меня выступить за их команду КВН, им нужна была девочка, которая поет. Я посмотрела на все это и решила поиграть в одной университетской команде, а затем получила приглашение в другой, более опытный коллектив, и вот уже больше года я занимаюсь юмором.

Займемся юмором?

Эта фраза с первого же раунда стала практически девизом «Comedy Battle». Яркая блондинка, впервые выйдя на сцену проекта, не растерялась и этой фразой прекратила обсуждение в жюри своей внешности. На отборочном этапе Соня Лобанова выступила с рассказом о городе Владимире, о проблемах, с которыми приходится сталкиваться красивой девушке в юморе и пошутила, назвав себя эскортницей. В родном городе шутку приняли «в штыки» - для провинции оказалось слишком экстравагантно. А уж когда в конце выступления 19-летняя юмористка сняла с себя лифчик прямо на сцене...

Во владимирских группах «Вконтакте» подписчики стали собирать деньги, чтобы отправить Софью куда подальше от Владимира. И это еще самая мягкая реакция. В ее успех не верил никто в родном городе. Но Софья уверяет, что это ее нисколько не задевает, и даже наоборот, помогает придумывать шутки для выступлений.

- Мне интересно, сколько денег они собрали на мой переезд, потому что сбор, к сожалению, осуществлялся не на мою карту. Мне бы хоть не так обидно было (смеется). Хейт был, есть и будет всегда. Я тешу себя тем, что в то время, когда я чего-то добиваюсь, развиваюсь, эти люди с дырявыми носками сидят на диванах и все это обсуждают. А что им еще остается делать? Как по мне, не будет адекватный, спокойный и уверенный в себе человек заходить в комментарии плеваться негативом. Когда впервые увидела грязный пост о себе в нашем «подслушано», было тяжело, я расплакалась. Друг увез меня в лес, мы стреляли из пистолета в воздух. Я так свои эмоции выплескивала. Стало легче намного. Сейчас я редко читаю комментарии, чтобы лишний раз не расстраиваться, но и беспокоить меня это стало гораздо меньше.

С тех пор Соня успела выйти в полуфинал шоу. Основная часть программы Сони построена на шутках над популярным стендап-комиком Русланом Белым. И это не просто так. После «выступления с лифчиком» известный холостяк попытался «подкатить» к участнице проекта, но Софья не только отшила его, а еще и дважды высмеяла на всю страну, что опять же сильно не понравилось тем, кто десятилетиями молется о подобном шансе.

- Это юмор. Он все это прекрасно понимает. Я его не отшила, а просто не вижу смысла в дальнейшем общении, не вижу развития. Я вообще, если честно, не вижу смысла в отношениях на данный момент. Я развиваюсь сама как личность, а тратить время на все это не хочется. Для меня он очень странный человек. Уверен, что если он бабе написал, то она сразу приехала. Я так делать не стала. Зачем мне это? Если бы я хотела такого простого хайпа, я бы в Дом2, наверное, пошла. Но мне это все не нужно. Я занимаюсь юмором и хочу в нем развиваться.

Шутила над Белым, но боялась Харламова

Килограммы выкинутых листков с несмешными шутками, сутки и недели без сна — и вот Софья Лобанова в одном шаге от трех миллионов рублей и возможности подписать контракт с ТНТ. По ее словам, за этой легкостью и уверенностью в себе, заметной со сцены, стоит тяжелый труд.

- На приготовление выступления в полуфинале у меня ушел месяц. Сил нужно много, времени много. Ты не спишь сутками, как робот уже ходишь. Но хочется доказать, что достойна, что ты не просто какая-то блондинка, которая (как многие думают) с кем-то там переспала и попала в телевизор. Нет. Я хочу доказать, что и из провинции в 20 лет можно куда-то пробиться, чего-то добиться.

Результат этих трудов можно было увидеть 17 мая в 22.00 на телеканале ТНТ. Но если вы пропустили процесс восхождения владимирской звездочки юмора, то спойлер — все три члена жюри не раздумывая ни секунды сказали, что это было смешно и пропустили Софью в финал.

- Я боялась вердикта только от Гарика Харламова, потому что Антон Шастун и Руслан Белый у меня уже были в жюри. Антон – снисходительный, очень добрый, положительный. Руслан – можно, пожалуйста, без комментариев? Это щепетильная для меня тема, не хочу про нее разговаривать. Все в эфире. Гарика я очень боялась, потому что он человек, который очень многого добился в юморе, который намного дольше, чем все остальные члены жюри этим занимается. И когда он первый выразил свои эмоции, сказал, что он «за», я очень сильно обрадовалась. Но я была в этом выступлении уверена, наверное, на 90%. Для меня из всех трех этапов, которые были – оно самое смешное.

За время, проведенное на проекте, у Софьи завязались дружеские отношения со всем персоналом ТНТ и другими участниками.

- На съемочной площадке царит такая теплая атмосфера! Как будто мы знаем друг друга много-много лет. Причем не только среди участников, но и гримеров, статистов, ассистентов по свету, продюсеров, режиссёров. Мы так часто тупили, а они это все терпели, и это так круто. Не было кого-то, кто относился как-то по-особенному, ко всем участникам относились одинаково, мы все в равных условиях.

Сейчас жизнь Софьи Лобановой разделена на два этапа — до финала и после. Все что до - происходит сейчас, то, что будет происходить после финала, пока неизвестно никому, но уже сейчас она точно знает, что не хочет оставаться во Владимире.

- Может что-то и получится, тогда перееду в Москву на какое-то время. Поступали предложения, связанные с актерскими съемками, различными выступлениями. Загадывать сложно. Но я знаю одно – во Владимире оставаться точно не хочу. Я люблю наш город, горжусь, что я отсюда, мне здесь все очень нравится. Но развития я здесь никакого не получу, поэтому все дороги ведут в Москву.

Вероятно, после полуфинала количество хейтеров и волна негатива в родном городе Софьи немного поутихнет, и тогда весь город сможет поболеть за успехи талантливой красавицы в финале шоу, который можно будет увидеть по телевизору в конце весны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Во Владимире высадят 350 тысяч цветов
Во Владимирской области проверят системы оповещения
Александровец пользовался чужой банковской картой, а когда закончились деньги, выкинул ее
Во Владимирском филиале «Т Плюс» состоялось совещание Совета ТЭК
В Муроме соберутся сильнейшие пловцы со всей России
Владимирцы смогут увидеть, какой была Собинка 80 лет назад
В Юрьев-Польском районе появится новая ферма
Во Владимире пройдет общегородской диктант
Владимирцы смогут увидеть старинные книги из ризницы Успенского собора
Во Владимире стартует чемпионат ЦФО по тяжёлой атлетике
65-летнюю жительницу Владимирской области задержали за авиадебош в Крыму
Муромлянин ограбил магазин в Коврове
Владимирскому худграфу исполнилось 40 лет
«Ростелеком» предложил умные кассы малому и среднему бизнесу
В Марьинке снова раздавили более 100 килограммов санкционных фруктов
Во Владимире на месте пожара нашли труп человека
Владимирцев приглашают послушать шедевры симфонической музыки XX века
Во Владимире пройдет первый Семейный областной фестиваль ГТО
17 мая владимирцам предлагают поехать на работу на велосипеде
Муромские пожарные спасли из горящего дома 9 человек
Жительница Лакинска чудом выжила, попав под колеса фуры
Житель Собинки «кинул» работодателя на 900 литров бензина
Владимирский "Кванториум" набирает детей на направление "Квантоматематика"
Александровцы срезали 800 метров кабеля с железной дороги