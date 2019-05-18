20-летняя студентка из Владимира вышла в финал «Comedy Battle»

Год назад Софья Лобанова получила отказ от всех трех жюри на телепроекте ТНТ «Песни». А сегодня она — финалистка другого, на этот раз уже юмористического проекта «Comedy Battle», где борется за главный приз — 3 миллиона рублей и контракт с одним из юмористических шоу канала. Как вы уже догадались, в юмор Софья попала не сразу. Большую часть жизни девушка уделила музыке, чем и продолжает успешно заниматься во Владимире сейчас, выступая в различных городских заведениях.

- Мой знакомый попросил меня выступить за их команду КВН, им нужна была девочка, которая поет. Я посмотрела на все это и решила поиграть в одной университетской команде, а затем получила приглашение в другой, более опытный коллектив, и вот уже больше года я занимаюсь юмором.

Займемся юмором?

Эта фраза с первого же раунда стала практически девизом «Comedy Battle». Яркая блондинка, впервые выйдя на сцену проекта, не растерялась и этой фразой прекратила обсуждение в жюри своей внешности. На отборочном этапе Соня Лобанова выступила с рассказом о городе Владимире, о проблемах, с которыми приходится сталкиваться красивой девушке в юморе и пошутила, назвав себя эскортницей. В родном городе шутку приняли «в штыки» - для провинции оказалось слишком экстравагантно. А уж когда в конце выступления 19-летняя юмористка сняла с себя лифчик прямо на сцене...

Во владимирских группах «Вконтакте» подписчики стали собирать деньги, чтобы отправить Софью куда подальше от Владимира. И это еще самая мягкая реакция. В ее успех не верил никто в родном городе. Но Софья уверяет, что это ее нисколько не задевает, и даже наоборот, помогает придумывать шутки для выступлений.

- Мне интересно, сколько денег они собрали на мой переезд, потому что сбор, к сожалению, осуществлялся не на мою карту. Мне бы хоть не так обидно было (смеется). Хейт был, есть и будет всегда. Я тешу себя тем, что в то время, когда я чего-то добиваюсь, развиваюсь, эти люди с дырявыми носками сидят на диванах и все это обсуждают. А что им еще остается делать? Как по мне, не будет адекватный, спокойный и уверенный в себе человек заходить в комментарии плеваться негативом. Когда впервые увидела грязный пост о себе в нашем «подслушано», было тяжело, я расплакалась. Друг увез меня в лес, мы стреляли из пистолета в воздух. Я так свои эмоции выплескивала. Стало легче намного. Сейчас я редко читаю комментарии, чтобы лишний раз не расстраиваться, но и беспокоить меня это стало гораздо меньше.

С тех пор Соня успела выйти в полуфинал шоу. Основная часть программы Сони построена на шутках над популярным стендап-комиком Русланом Белым. И это не просто так. После «выступления с лифчиком» известный холостяк попытался «подкатить» к участнице проекта, но Софья не только отшила его, а еще и дважды высмеяла на всю страну, что опять же сильно не понравилось тем, кто десятилетиями молется о подобном шансе.

- Это юмор. Он все это прекрасно понимает. Я его не отшила, а просто не вижу смысла в дальнейшем общении, не вижу развития. Я вообще, если честно, не вижу смысла в отношениях на данный момент. Я развиваюсь сама как личность, а тратить время на все это не хочется. Для меня он очень странный человек. Уверен, что если он бабе написал, то она сразу приехала. Я так делать не стала. Зачем мне это? Если бы я хотела такого простого хайпа, я бы в Дом2, наверное, пошла. Но мне это все не нужно. Я занимаюсь юмором и хочу в нем развиваться.

Шутила над Белым, но боялась Харламова

Килограммы выкинутых листков с несмешными шутками, сутки и недели без сна — и вот Софья Лобанова в одном шаге от трех миллионов рублей и возможности подписать контракт с ТНТ. По ее словам, за этой легкостью и уверенностью в себе, заметной со сцены, стоит тяжелый труд.

- На приготовление выступления в полуфинале у меня ушел месяц. Сил нужно много, времени много. Ты не спишь сутками, как робот уже ходишь. Но хочется доказать, что достойна, что ты не просто какая-то блондинка, которая (как многие думают) с кем-то там переспала и попала в телевизор. Нет. Я хочу доказать, что и из провинции в 20 лет можно куда-то пробиться, чего-то добиться.

Результат этих трудов можно было увидеть 17 мая в 22.00 на телеканале ТНТ. Но если вы пропустили процесс восхождения владимирской звездочки юмора, то спойлер — все три члена жюри не раздумывая ни секунды сказали, что это было смешно и пропустили Софью в финал.

- Я боялась вердикта только от Гарика Харламова, потому что Антон Шастун и Руслан Белый у меня уже были в жюри. Антон – снисходительный, очень добрый, положительный. Руслан – можно, пожалуйста, без комментариев? Это щепетильная для меня тема, не хочу про нее разговаривать. Все в эфире. Гарика я очень боялась, потому что он человек, который очень многого добился в юморе, который намного дольше, чем все остальные члены жюри этим занимается. И когда он первый выразил свои эмоции, сказал, что он «за», я очень сильно обрадовалась. Но я была в этом выступлении уверена, наверное, на 90%. Для меня из всех трех этапов, которые были – оно самое смешное.

За время, проведенное на проекте, у Софьи завязались дружеские отношения со всем персоналом ТНТ и другими участниками.

- На съемочной площадке царит такая теплая атмосфера! Как будто мы знаем друг друга много-много лет. Причем не только среди участников, но и гримеров, статистов, ассистентов по свету, продюсеров, режиссёров. Мы так часто тупили, а они это все терпели, и это так круто. Не было кого-то, кто относился как-то по-особенному, ко всем участникам относились одинаково, мы все в равных условиях.

Сейчас жизнь Софьи Лобановой разделена на два этапа — до финала и после. Все что до - происходит сейчас, то, что будет происходить после финала, пока неизвестно никому, но уже сейчас она точно знает, что не хочет оставаться во Владимире.

- Может что-то и получится, тогда перееду в Москву на какое-то время. Поступали предложения, связанные с актерскими съемками, различными выступлениями. Загадывать сложно. Но я знаю одно – во Владимире оставаться точно не хочу. Я люблю наш город, горжусь, что я отсюда, мне здесь все очень нравится. Но развития я здесь никакого не получу, поэтому все дороги ведут в Москву.

Вероятно, после полуфинала количество хейтеров и волна негатива в родном городе Софьи немного поутихнет, и тогда весь город сможет поболеть за успехи талантливой красавицы в финале шоу, который можно будет увидеть по телевизору в конце весны.