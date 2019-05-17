2019-05-17T16:56:42+03:00
Общество

Владимирскую область накроет «Ночь музеев»

Жителей региона ждут спектакли, концерты, необычные экскурсии и квесты
Ирина Мальцева
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..Фото: Валерия Рудометова
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Раз в году посмотреть музеи можно в нестандартное время. Для «Ночи музеев» – международного события, которое ежегодно проходит 18 мая в 42 странах Европы – выбрали тематику театра. Ведь в 2019 год в России объявлен годом театра.

Выбирайте город, мероприятие и отдыхайте!

Владимир

ВСМЗ

Традиционно самая большая программа ждет гостей в «Палатах». В 19 часов состоится концерт пианиста-вундеркинда финалиста Всероссийского конкурса «Синяя птица» Елисея Мысина. В 20 часов пройдет концерт-пленер от фолк-бенда «Колокол» и художника Дмитрия Холина. В 20.30 стартует научное шоу «Разберем на атомы», проведенное совместно с информационным Центром атомной энергии, а в 22 часа – экскурсия-прогулка «История парка «Липки» и его ботанические экзоты». Не придется скучать и дошколятам: для них подготовили специальную программу «Музей-детям» с экскурсией по новым экспозициям, увлекательными уроками и мастер-классами.

Когда: с 19:00 до 23:00.

Цена билета – 70-100 рублей. Билет на концерты – 150-250 рублей.

В Историческом музее гостей ждут с 19:00 до 23:00. Здесь можно увидеть выставку банкнот и монет, а также разгадать исторический кроссворд. В музее «Старый Владимир» пройдет старинная увлекательная игра «Цветочный флирт», особенно популярную в 19 веке. Каждый гость сможет почувствовать себя посетителем салона, завязав с помощью игры новые знакомства или просто получив удовольствие.

Музей ложки

Театр и... ложки! Только в Ночь музеев владимирцев ждет авторская экскурсия: факты и легенды из разных стран, необычные персонажи, а самое удивительно - все это на ложках! Экспонаты будут показаны впервые.

Желательна предварительная запись, количество мест ограничено.

Фото приветствуется. Авторы лучших снимков будут отмечены подарками.

Цена: 100-150 рублей.

Музей ложки Фото: Алексей СУХОВ

Музей ложкиФото: Алексей СУХОВ

Кузница Бородиных

В кузнице ночью вы сможете покачать настоящие меха и раздуть с их помощью березовые угли, примерить доспехи богатыря, посетить мастер-класс, прикоснуться к декоративно-прикладному искусству и узнать секреты древнего ремесла кузнеца.

Когда: 19 мая с 19:30 до 01:00

Вход свободный

Кузница Бородиных Фото: Алексей СУХОВ

Кузница БородиныхФото: Алексей СУХОВ

«Выставочный комплекс»

В музее «Старая Аптека» можно будет полюбоваться на все экспозиции, а также побывать на выставке «Русская окраина» в выставочном зале на ул. Большая Московская д. 59 и посетить мемориальную мастерскую известного владимирского художника Бориса Французова на улице Большая Московская д. 4-6, кв. 6.

Когда: с 18:00 до 21:00.

Вход свободный

Суздаль

В этом году ночь музеев в городе-музее пройдет на территории Суздальского кремля. В Крестовой палате состоится два концерта – в 20.30 пианиста Елисея Мысина, а в 21.30 – народной артистки России Веры Добролюбовой. В старорусской школе вас ждет урок чистописания, а с 19 часов начнется экскурсия «Бальзаминовский Суздаль». В 19.30 гости увидят реконструкцию средневекового боя в исполнении дружины ратоборцев «Русичи».

Цена билета – 70-100 рублей. Билет на концерты – 150-250 рублей.

Гусь-Хрустальный

В Музее Хрусталя в 18 часов начнется концертная программа в рамках Всероссийской творческой школы-фестиваля «Территория талантов». Участники – ансамбли и солисты Детских школ искусств Владимирской области и других регионов России. В 21.00 пройдет творческая встреча с художником Владимиром Касаткиным и мастер-класс «Фантазии красок». Кроме того, гости смогут увидеть экспозиции «Верениц изделий чудесных. Старинное литье» и «Пасхальный перезвон».

Цена билета – 70-100 рублей. Билет на концерты и мастер-класс – 100-150 рублей.

Музей хрусталя в Гусь-Хрустальном Фото: Алексей СУХОВ

Музей хрусталя в Гусь-ХрустальномФото: Алексей СУХОВ

Муромцево

В хозяйственном дворе усадьбы Храповицкого в 18 часов зрителей приглашают на лекцию - концерт Михаила Трояновского «Русская романтическая музыка XIX века».

Цена билета – 50-70 рублей.

Муром

В Выставочном центре можно вечером и ночью побывать на нескольких экспозициях «Муром-град. Сокровища древнего Мурома», «Муромская старина. Город и горожане» и «Легенды музейного века», посмотреть на выступление участников клубов исторической реконструкции, полюбоваться огненным шоу и насладиться выступлением муромского военного духового оркестра и «Владимирских рожечников». На улице рядом с центром пройдет арт-пленер и фестиваль рисунков на асфальте «Музею – 100!», будут работать фотозоны и творческие площадки. В19:30 зрителей ждет перформанс-шествие «Между завтра и вчера» в исполнении артистов самарского уличного театра «Пластилиновый дождь», а в конце вечера выступит рок-группа «Рекорд Оркестр», ставшая финалистом проекта «Главная сцена».

Когда: с 19:00 до 00:00

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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