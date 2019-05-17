Серный заводик в Болдино признали самостроем

Петушинский районный суд поставил точку в скандальном деле строительства серного завода близ села Болдино Петушинского района. Его признали самостроем и потребовали снести здание. Впрочем, это решение может быть обжаловано в областном суде, и процесс сноса может затянутся. Тем более, что собственник серного завода уверен в свой правоте.

Земельный участок, на котором строится завод, находится прямо у железной дороги. В частной собственности он оказался в 2017 году. В мае 2018 году жители села Болдино заметили, что у дороги кто-то настойчиво вырубает березняк. Через несколько месяцев сельчане докопались до истины и узнали, что прямо у них под боком строится серный завод. 27 декабря 2018 года пресс-служба администрации Владимирской области объявила, что стройка заморожена пока не будут предоставлены разрешительные документы. Компанию "Лидер-С" это обстоятельство ничуть не смутило, строительство продолжилось.

Зимой на стройку заглянули инспекторы Госстройнадзора. Владельцев на месте они не застали, разрешительных документов не увидели. Вскоре стало понятно, что серный завод в Болдино - классический самострой. Тогда администрация Петушинского района обратилась в суд с требованием прекратить незаконное строительство завода. На встречу с местными жителями приезжал врио вице-губернатора по промышленной политике Максим Брусенцов, попытавшийся успокоить сельчан. Несмотря на все попытки муниципальных и областных властей заморозить стройку, возведение завода продолжалось.

В мае 2019 года представители собственника завода решили уже сами встретиться с жителями села Болдино, чтобы убедить их в законности стройки. Юрист компании "Лидер-С" Роман Кудряшов заявил, что если земельный участок находится в частных руках, то и разрешение на строительство никакое не нужно. Хватит и проектной документации. На резонный вопрос сельчан как же так, правовед заявил, что администрация Петушинского района неожиданно для хозяев завода перевела их землю из категории под строительство промышленного объекта в категорию сельскохозяйственных угодий. И если администрация района выиграет суд и признает завод самостроем, то владельцы завода сразу же обратятся со встречным иском с требованием признать перевод земель в другую категорию незаконным. Разумеется, решение Петушинского районного суда, признавшего завод самостроем, будет оспорено.