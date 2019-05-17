«Т Плюс» направит на подготовку к зиме во Владимирской области 935 миллионов рублей

Май - время начала подготовки к осенне-зимнему периоду. Компания «Т Плюс», которая имеет множество представительств по всей стране, в том числе и во Владимирской области, активно вкладывает средства в обновление тепловых сетей на территориях своего присутствия. Ведь это приводит к снижению аварийности на сетях и спокойному прохождению зимнего периода.

Готовь сети летом

Именно об этом рассказал во время итоговой пресс-конференции председатель правления ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

- Последнее прохождение зимнего периода для нашей компании можно назвать позитивным, - сказал Андрей Александрович. - Мы изменили отношение к ходу подготовки сетей, подстанций и так далее. Сделано это для того, чтобы минимизировать риски возникновения аварий на сетях. Как показатель, в среднем по России уровень аварийности на объектах в отопительный период на 27 процентов.

Во Владимирской области также уровень аварийности снижается. Эту зиму крупных ЧП не было вовсе.

Просто так такого прогресса в коммунальной сфере не добиться. Естественно, он получается из активной работы весной и летом. Уже несколько лет компания реализует программу «RE: Конструкция», в том числе и во Владимирской области. В 2019 году в рамках данной программы на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) выделено 935 миллионов рублей.

- Объем выделенных средств в 2019 году сопоставим с уровнем денежных вливаний в 2018 году. На часть этих средств во Владимире будет реконструировано 24 участка общей протяженностью 24,5 километра (360 миллионов рублей — Авт.), - рассказал главный инженер Владимирского филиала «Т Плюс» Сергей Шикунов. - Как и в прошлом году, особое внимание мы уделим безопасности на всех объектах и качеству благоустройства.

Стремимся снизить сроки отключений

Работы по реконструкции тепловых сетей областного центра в рамках инвестиционной программы 2019 года стартовали 6 мая. Сначала начались ремонты оборудования на Владимирской ТЭЦ-2 и котельных, а с 10 мая пришла пора гидравлических испытаний на теплосетях.

В целом, в рамках инвестиционной программы будет выполнен комплекс мероприятий на владимирской ТЭЦ-2, проведена реконструкция систем диспетчеризации и автоматизации на 14 котельных города Владимира. В рамках ремонтной программы специалисты компании подготовят к новому отопительному сезону оборудование ТЭЦ, котельных, насосных станций, выполнят замену тепловых сетей по результатам гидроиспытаний, а также восстановят изоляцию и благоустройство.

При этом энергетики ставят перед собой задачу сократить сроки проведения гидравлических испытаний благодаря использованию современных технических и организационных методов диагностики и ремонта.

- Мы уже активно используем и будем использовать в дальнейшем временные трубопроводы (шунты) во время проведения реконструкций для того, чтобы минимизировать сроки отключений горячего водоснабжения у клиентов, - рассказал Роман Годунин, исполнительный директор АО «ВКС». - Благодаря этому, например, на улице Вокзальной уже есть горячая вода. Срок отключения там составил три дня.

Понятно, что везде таких коротких сроков добиться невозможно, хотя в компании к этому стремятся. В среднем, по Владимиру сейчас период гидроиспытаний длится от 7 до 14 дней, но не более.

Лучших поощряют, должников наказывают

Объем финансовых вливаний в ремонты сетей мог бы быть и больше, однако наличие задолженностей со стороны потребителей в какой-то степени тормозит эти процессы.

- Уровень задолженности по тепловой энергии составляет 1,2 миллиарда рублей, - рассказал Валерий Маковский, директор владимирского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». - Причем половина из них является просроченной задолженностью (то есть на нее налагаются пени — Авт.). С неплательщиками работаем на всех уровнях. Кому-то предоставляем рассрочки, со злостными неплательщиками ведем процессуальную работу: привлекаем правоохранительные органы, обращаемся в суд.

При этом в компании действуют не только методом кнута, но и пряника. Добросовестных абонентов стараются всячески поощрять. Так уже второй год подряд владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» определяет лучшие управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, которые вовремя оплачивают потребленные энергоресурсы, активно работают с населением по снижению или недопущению образования дебиторской задолженности.

На первом этапе конкурсная комиссия определит список управляющих компаний, у которых по состоянию на 1 мая 2019 года отсутствует просроченная задолженность за энергоресурсы. Дальше в течение трех месяцев компаниям будут начислять баллы.

- К сентябрю мы определим лучшие компании, - сказал Валерий Маковский. Напомним, что призеры получат от нас сертификаты на энергоаудит любого многоквартирного дома, находящегося у них на обслуживании. Лучшие УК и ТСЖ получат от компании сертификаты на благоустройство дворовых территорий. Главным суперпризом станет установка современной детской игровой площадки во дворе одного из домов победившей управляющей организации.

Узнать список участников конкурса можно на сайте компании https://vladimir.esplus.ru. Итоговый рейтинг и список победителей будет опубликован здесь же.

КСТАТИ

Месяц назад Владимирский филиал «Т Плюс» и администрация Владимирской области заключили соглашение о сотрудничестве. Данный документ стал еще одним этапом активного взаимодействия между компанией и властями региона самого разного уровня.

- У нас налажен хороший диалог с властями как регионального, так и муниципального уровня, - заявил Андрей Вагнер. - Помимо встречи с губернатором мы общались о дальнейшем сотрудничестве с администрацией города. Это позволяет активно взаимодействовать во время работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Это, кстати, сказалось на том, что мы спокойно преодолели данную зиму.