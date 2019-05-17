2019-05-16T16:22:27+03:00
Общество

Шариков не будет: владимирские выпускники не будут запускать их в небо

От традиции решили отказаться ради спасения природы
Ирина Мальцева
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Запускать шарики красиво, но от них страдает природаЗапускать шарики красиво, но от них страдает природаФото: Виктория ДУДИНА
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Владимирская гимназия №3 предложила не запускать в небо воздушные шарики во время последнего звонка, как делали в городе последние несколько лет. Свое решение гимназисты объясняют заботой об экологии: опускаясь на землю, латексные шары разлагаются десятилетиями, отравляя землю, а животные, съедая лопнувшие шарики, погибают.

Первой с инициативой выступила педагог-организатор гимназии Екатерина Ромачева, заручившись поддержкой учеников. Вместе выпускники и учителя решили не идти на Соборную площадь, где традиционно после торжественного шествия собиралются на «последний звонок» школьники и запускают шарики с гелием в небо. Кстати, от шариков в школе отказались еще на 1 сентября: первоклассники не запускали их в небо, а школу не украшали шарами.

Остальные школы Владимира о такой четкой позиции пока не заявили, но в управлении образования города намерены инициативу поддержать и рекомендуют перенять ее всем школам, ведь в среднем во Владимире ежегодно заканчивает школу около полутора тысяч одиннадцатиклассников, а значит, удар по экологии наносится действительно серьезный. Впрочем, совсем отказываться от красивого ритуала прощания со школьными годами не будут, просто предложат заменить воздушные шары чем-то другим.

- Еще в прошлом году мы хотели отказаться от отказались от совместного запуска гелиевых шаров, которые раньше закупали централизованно. Только некоторые ученики принесли с собой гелиевые шарики. Сейчас мы подбираем безопасную для живой природы альтернативу шарикам, пока рассматриваем разные варианты. Например, можно запускать в небо мыльные пузыри или звонить в колокольчики, - пояснила заместитель заведующего отделом информационного обеспечения и реализации социальных программ городского управления образования Яна Брагина.

В управлении образования отметили, что если в какой-то школе очень захотят запустить шары, запрещать им не будут, но постараются уговорить отказаться от этой идеи. А вот украшать классы и актовые зал шарами на последний звонок и выпускной школам пока не запрещают, нужно ли это - будут решать администрация учреждения и родители. Пока большинство мам и пап такую инициативу поддерживают.

- Мне кажется, ничего страшного в отмене этой традиции нет. Не думаю, что кого-то из выпускников это расстроит. Да, сейчас большинство шаров изготавливают из биоразлагаемого латекса, но это все равно не значит, что он разлагается как бумага. У меня сестра живет в Москве, в этом году у них в садике запретили на праздники выпускать шары в небо, - говорит Екатерина Семенова, мама десятиклассницы Марины.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Проблема запущенных в небо шаров, которые становятся угрозой для птиц, зверей и даже самолетов, волнует не только владимирцев. В некоторых городах, например, Владивостоке и Санкт-Петербурге, запуск воздушных шаров запрещен законом. Сейчас отказаться от этой красивой, но губительной для природы традиции призывают сотрудники заповедника «Магаданский» и экоактивисты в Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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