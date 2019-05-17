За неделю в области поймали семь энцефалитных клещей

346 покусанных за неделю - это очень много. Видимо, сказались длинные теплые выходные - владимирцы дружно отправились в лес и на дачи, а там их подстерегали клещи.

С 9 по 15 мая на энцефалит медики исследовали 110 клещей, которых сняли с людей. В семи случаях вирус нашли: по одному заразному клещу во Владимире, Лакинске и Юрьев-Польском, по два — в Гусь-Хрустальном и Суздальском районах.

- Теперь эти семь человек должны наблюдаться у врача. Если будет плохое самочувствие, то пострадавшим выпишут препараты. Но пока все в порядке, ни у одного человека вируса энцефалита не нашли, - говорит официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. - В прошлом году также на территории области был обнаружен вирус клещевого энцефалита. И я не могу сказать, что в 2019 году зарегистрировано больше случаев.

Зато уже третий год подряд наш регион обходит стороной боррелиоз — инфекционная болезнь, передающаяся от клещей. Она поражает кожу, суставы, нервную и сердечно-сосудистую системы. В отличие от энцефалита, который передается от клеща достаточно редко, боррелиозом заболевает 60-90% укушенных. Симптомы болезни: покраснение или уплотнение на коже, которое распространяется от укуса в виде кольца. Большинство случаев заболевания боррелиозом успешно лечатся курсом антибиотиков.

Чтобы выяснить, является ли паразит переносчиком двух самых опасных заболеваний – бореллиоза и клещевого энцефалита – его нужно исследовать. Кровососа, желательно живого, нужно отвезти в баночке в Центр гигиены и эпидемиологии на ул. Токарева,5. Прием клещей на исследование ведется в кабинете №8 с 9-00 до 11-00.

КСТАТИ

Специалисты Роспотребнадзора не считают, что в этом году клещи как-то особенно активны. С начала апреля в больницы обратились 478 человек. Максимальное количество обращений было во Владимире, Муромском, Александровском и Вязниковском районах.