2019-05-16T16:19:29+03:00
Общество

За неделю в области поймали семь энцефалитных клещей

Всего за это время кровососы покусали 346 человек, из них 178 детей
Валерия Рудометова
Поделиться:
Клещи атакуютКлещи атакуютФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

346 покусанных за неделю - это очень много. Видимо, сказались длинные теплые выходные - владимирцы дружно отправились в лес и на дачи, а там их подстерегали клещи.

С 9 по 15 мая на энцефалит медики исследовали 110 клещей, которых сняли с людей. В семи случаях вирус нашли: по одному заразному клещу во Владимире, Лакинске и Юрьев-Польском, по два — в Гусь-Хрустальном и Суздальском районах.

- Теперь эти семь человек должны наблюдаться у врача. Если будет плохое самочувствие, то пострадавшим выпишут препараты. Но пока все в порядке, ни у одного человека вируса энцефалита не нашли, - говорит официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. - В прошлом году также на территории области был обнаружен вирус клещевого энцефалита. И я не могу сказать, что в 2019 году зарегистрировано больше случаев.

Зато уже третий год подряд наш регион обходит стороной боррелиоз — инфекционная болезнь, передающаяся от клещей. Она поражает кожу, суставы, нервную и сердечно-сосудистую системы. В отличие от энцефалита, который передается от клеща достаточно редко, боррелиозом заболевает 60-90% укушенных. Симптомы болезни: покраснение или уплотнение на коже, которое распространяется от укуса в виде кольца. Большинство случаев заболевания боррелиозом успешно лечатся курсом антибиотиков.

Чтобы выяснить, является ли паразит переносчиком двух самых опасных заболеваний – бореллиоза и клещевого энцефалита – его нужно исследовать. Кровососа, желательно живого, нужно отвезти в баночке в Центр гигиены и эпидемиологии на ул. Токарева,5. Прием клещей на исследование ведется в кабинете №8 с 9-00 до 11-00.

КСТАТИ

Специалисты Роспотребнадзора не считают, что в этом году клещи как-то особенно активны. С начала апреля в больницы обратились 478 человек. Максимальное количество обращений было во Владимире, Муромском, Александровском и Вязниковском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Владимирцев приглашают послушать шедевры симфонической музыки XX века
Во Владимире пройдет первый Семейный областной фестиваль ГТО
17 мая владимирцам предлагают поехать на работу на велосипеде
Муромские пожарные спасли из горящего дома 9 человек
Жительница Лакинска чудом выжила, попав под колеса фуры
Житель Собинки «кинул» работодателя на 900 литров бензина
Владимирский "Кванториум" набирает детей на направление "Квантоматематика"
Александровцы срезали 800 метров кабеля с железной дороги
В ночь на пятницу во Владимирской области ожидаются заморозки
Муромскому историко-художественному музею исполнилось 100 лет
Владимирцев будут угощать шоколадными пряниками от муми-троллей и плюшками от Карлсона
Директором департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области стал Павел Панфилов
«ЭнергосбыТ Плюс» определит лучшие управляющие компании области
Губернатор Владимирской области уехал на военные сборы
Владимирский гимнаст выиграл «золото» и «бронзу» на первенстве России
За прошлую неделю во Владимирской области клещи покусали 346 человек
«Т Плюс» направит на подготовку к ОЗП во Владимирской области 935 млн рублей
Во второй день соревнований «Золотые Купола» владимирские атлеты завоевали шесть медалей
Судьба Запольского озера до сих пор не решена
Житель Карабанова украл с предприятия фильтры для очистки воздуха, чтобы купить алкоголь
Нижегородцы грабили магазины в Гороховце и перепродавали товары в другом регионе
В выходные во Владимире изменятся маршруты автобусов и троллейбусов
Муромская транспортная полиция задержала браконрьера на Оке
Ночью в Коммунаре произошла кровавая бойня
В Вязниках вспыхнул частный дом
Во Владимирской области за ночь сгорели две машины
Пожилой владимирец зарезал двоих людей у своего дома
В Муроме из кабинета врача украли кошелек