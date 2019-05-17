2019-05-16T16:11:55+03:00
Общество

Во Владимире закрылась единственная компания, отлавливающая бродячих собак

Теперь справляться с бездомными животными некому
Ирина Мальцева
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Город остался наедине с бродячими собакамиГород остался наедине с бродячими собакамиФото: Вероника ПАНИНА
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Компания «Амест», с которой был городская администрация заключила контракт на отлов бродячих животных на первое полугодие, больше не работает. Как объяснили в мэрии, она уже освоила все деньги и выполнила план. Новый заключат только через полтора месяца. Так что до 1 июля город перед бродячими животными остался беззащитным.

Между тем весной, в пору собачьих «свадеб» и появления детенышей, бездомные животные становятся особенно опасными. Владимирцы в соцсетях активно жалуются на бродячих собак, облюбовавших площадки и школьные дворы в самых разных уголках города – около общежитий Пединститута, в школьном дворе около школы №39, на улицах Полина Осипенко, Верхней Дуброве, Офицерской, Разина и Диктора Левитана

- Опять появились бродячие собаки, они живут статьей напротив школы № 28 в Добром, где гаражи. Раньше жили прямо на школьном участке, сейчас вроде нет, но все равно забегают, дети рядом, ходят мимо них. Просто страшно. Куда обращаться? В «Амест» говорят, что больше не занимается отловом, а потом телефон просто оказался выключен. Страшно ходить, там теперь еще и щенки, - поделилась опасениями Ольга Самойлова, мама двух школьников.

Как рассказали в администрации города, отлов, стерилизацию и вакцинацию безнадзорных животных во Владимире курирует управление ЖКХ, туда и стоит обращаться взволнованным горожанам.

- По предварительной информации, на сегодняшний день компания «Амест», с которой был заключен контракт на первые полгода, выполнила обязательства в полном объеме (то есть отловила положенное количество животных - авт.), остались обязательства по подбору трупов животных. Сейчас готовятся документы для контаркта на следующее полугодие, они будут выложена в конце мая - начале июня, чтобы не позднее 1 июля мы смогли заключить новый контракт, - объяснил официальный представитель мэрии Александр Карпилович.

На полгода «Аместу» было выделено 6,3 миллиона рублей. Отлов, стерилизация и вакцинация одной собаки обходятся в 15000 рублей. То есть с начала года компания отловила 420 собак, и на этом все - деньги кончились.

В городской администрации уточнили, что пока желающие выполнять эти работы не появлялись и в городе есть только одна организация, специализирующаяся на отлове бездомных животных. Впрочем, чиновники не сомневаются, что желающие выпоонять эти работы все же найдутся. А вот компания «Амест», занимавшаяся этими работами последние пять лет, по данным администрации Владимира, пока заключать новый контракт не планирует, устав от претензий и обвинений в свой адрес.

КОНКРЕТНО

Сообщить о бродячих собаках можно в рабочее время в управление ЖКХ администрации города Владимира по тел. (4922) 33-03-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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