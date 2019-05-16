«Чисто! Везде только ил»: владимирские водолазы начали проверять места для купания

При проверке дна озера Семязино, кроме ила, водолазы не нашли ничего. Разве что к берегу прибило шину. Как говорят сотрудники МЧС, прошлой весной, когда также проверяли дно, приходилось доставать стекло, коряги, ржавые бочки и кирпичи. Сейчас же люди перед тем, как бросать в воду мусор, задумываются, что потом им же и идти туда купаться.

- Озеро пригодно для купания, - сделал вывод водолаз, выходя из воды. - Чисто! Везде только ил. А если вспомнить прошлый год: эх, сколько выловили всего! Люди несли полные пакеты на пляж, а потом оставляли после себя мусор. Вот все в воду и уходило.

Акция по уборке пляжей проходит ежегодно.Фото: Валерия Рудометова

Нужно помнить, что сотрудники МЧС по Владимирской области проверяют пляжи только на безопасность: чтобы никто не порезался об стекляшку в воде или не наткнулся на корягу. Последнее же слово: можно лезть в воду или нет — за Роспотребнадзором, специалисты которого будут брать пробы воды на владимирских водоемах. Если вода не будет соответствовать гигиеническим требованиям, то купаться, увы, нельзя.

Это первый выезд спасателей на городской пляж в этом году. Помимо проверки дна, сотрудники МЧС и студенты владимирского строительного колледжа в рамках акции «Чистый берег» собрали целые мешки мусора, несмотря на то, что пляж и так недавно убирали. Они спускались в самые травянистые места и находили там бревна, фантики, доски и много-много пластиковых бутылок — некоторые даже приходилось доставать граблями из воды.

Собрали целые мешки мусора, несмотря на то, что пляж и так недавно убиралиФото: Валерия Рудометова

- Акция по уборке пляжей проходит ежегодно. Мы привлекаем не только наших сотрудников, но и студентов, которые добровольно помогают нам, - говорит Анастасия Овчарова, инспектор отделения профилактики пожаров МЧС. - Первым пляжем для уборки и проверки дна выбрали Семязино, так как это самое популярное место отдыха владимирцев. Другие пляжи будут обследованы до 25 мая. Купальный же сезон начинается с 1 июня, поэтому раньше заходить в воду опасно.

Спускались в самые травянистые места и находили там бревна, фантики, доски и пластиковые бутылкиФото: Валерия Рудометова

Убирая пляж, студенты колледжа удивлялись: как можно оставлять после себя такое свинство: на дне-то чисто, а на поверхности? Дарья, студентка 3 курса, признается, что ей несложно убрать мусор, просто несправедливо: почему одни разводят помойки на природе, а другие за ними убирают?

- Хочется любоваться природой, но когда в траве валяются пакеты и пивные бутылки — портится все, даже настроение. Поэтому мы с родителями всегда берем мешки для мусора и убираем за собой. Если бы все посетители пляжа так поступали! Неужели не хочется отдыхать в чистоте?

Среди кувшинок - пивные бутылки.Фото: Валерия Рудометова

Работа завершенаФото: Валерия Рудометова