2019-05-15T17:23:48+03:00
Общество

Владимирский горсовет покидает депутат от пенсионеров

Александр Шелуха, представляющий «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» написал заявление об уходе
Алексей СУХОВ
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Депутаты Александр Шелуха рядом с Алексеем Метелкиным.Депутаты Александр Шелуха рядом с Алексеем Метелкиным.Фото: Ольга МАКАРОВА
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Во владимирском горсовете в последнее время постоянно происходят изменения. Не успел его покинуть представитель ЛДПР Валерий Пузанов, как очередной народный избранник написал заявление об уходе.

Документ о досрочном сложении полномочий в начале этой неделе подал депутат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (РППСС) Александр Шелуха. Причем о причинах ухода пока даже не знают в аппарате Горсовета. Во владимирском отделении партии тоже в растерянности и не знают, что делать дальше. Ведь надо искать замену, а для сопартийцев Шелухи это стало сюрпризом.

- Пока Александр Шелуха является депутатом, - сказала Ирина Покореева, начальник отдела по связям с общественностью Совета народных депутатов. - Его заявление в ближайшее время будет рассмотрено на комитете по местному самоуправлению, после чего вопрос изучат на сессии горсовета 29 мая.

Это означает, что у партии есть полторы недели на поиск своего кандидата. Самое интересное, что Александр Шелуха сам в свое время сменил ушедшего из Горсовета Анатолия Акулова. Этот представитель РППСС чаще находился в Москве, чем во Владимире, и не мог совмещать работу в Горсовете. Тогда в законодательный орган и взяли Александра Шелуху.

Кстати, 29 мая на сессии горсовета городская избирательная комиссия вручит удостоверение депутата Андрею Усову, который заменяет перешедшего в Законодательное собрание Валерия Пузанова. После этого Усов официально станет новым депутатом, и в июне будет решаться вопрос о его включении в комитеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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