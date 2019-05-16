2019-05-15T17:17:50+03:00
Общество

Вечную яму на Верхней Дуброве обещают ликвидировать навсегда

Место, где уже много лет ежемесячно размывает асфальт, жители называют проклятым
Алексей СУХОВ
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..Фото: Алексей СУХОВ
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Асфальт на тротуаре вдоль проезжей части Верхней Дубровы в очередной раз провалился в самом конце прошлой недели. После сильного дождя образовалось достаточно широкое отверстие, обойти которое можно было лишь по газону.

- Вот только газона здесь уже давно нет. За много лет, что я здесь живу, дорожная техника превратила газон в пустырь, - рассказал Иван, житель дома №15 по улице Василисина, который располагается аккурат рядом с ямой. - В итоге, после дождя приходилось идти по грязи.

Сейчас яму уже завалили щебнем, но местных больше всего интересует, почему много лет подряд этот участок практически ежемесячно превращается в зияющий провал.

- Неужели нельзя раз и навсегда решить эту проблему, а не тратить деньги на щебень и асфальт? - спрашивают люди.

. Фото: Алексей СУХОВ

.Фото: Алексей СУХОВ

Как объяснили в мэрии, о проблеме они знают. Но дело в том, что под тротуаром находится не просто одна труба, а магистральные сети, которые питают водой целый юго-западный район. Просто так отключить от воды множество домов — навлечь на себя гнев тех же самых людей. А за пару часов дефект на сетях не устранить.

- Сети относятся к владимирскому филиалу компании «Т Плюс», - рассказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Понимая проблему, там уже внесли участок в список капитальных ремонтов текущего подготовительного сезона к зиме. В ближайшие месяцы в рамках программы по подготовке к зиме сети обновят. После того, как «Т Плюс» завершит свою часть, дорожники заменят асфальт на улице Верхняя Дуброва. Городским управлением ЖКХ уже запланирован капремонт не только проезжей части, но и тротуара. После этого провалов больше быть не должно.

Пока же яму заделали временно. Ходить не очень удобно, однако это лучше, чем шагать в обход по земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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