2019-05-15T10:34:48+03:00
Общество

Все и сразу: сирень, яблоня и рябина зацвели одновременно

Садоводы и экологи говорят, что это обещает богатый урожай
Валерия Рудометова
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"Один раз год сады цветут""Один раз год сады цветут"Фото: Валерия Рудометова
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Этот май удивляет горожан - одновременно зацвели яблони, вишни, черемуха, сирень и даже рябина. Вообще эти кусты и деревья должны распускаться по очереди: сначала вишня и яблоня, позже - сирень, потом и рябина. Но в этом году из-за жаркой погоды всё, что может зацвести в городах и садах, к середине мая уже распустилось.

Каштаны тоже зацвели, хотя из время - конец мая Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Каштаны тоже зацвели, хотя из время - конец маяФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Но цветами мы полюбовались, а как же плоды и ягоды? Одни эксперты говорят, что такое одновременное цветение не к добру, другие же уверяют — за урожай переживать не стоит.

- Когда стояла высокая температура, все бутоны распустились. Я думаю, что если завязи получатся и не будет морозов, то дачники могут ждать богатый урожай. Вообще у нас только один свободный месяц от заморозков — июль. Но навряд ли сейчас, в конце мая-начале июня, ударят морозы, - рассказал специалист выставочного отдела Владимиро-Суздальского музея-заповедника Денис Дуденков. - Садоводы пусть не переживают за свои сады, считаю, что ничего плохого в одновременном цветении нет.А вот садовод с многолетним стажем Ольга Варламова считает, что одновременное цветение — это ненормально. У нее в огороде зацвели груши и даже пионы, хотя распускаться эти цветы должны в июне. Зато «сгорели» тюльпаны и свалились нарциссы.

- Если ударит минус, то урожай не спасти. Конечно, молодые деревья можно спрятать под укрывным материалом, ну а как большую яблоню закроешь? Был год, когда урожай погибал, но, все же, в этот раз надеемся, что все обойдется, - говорила Ольга.

Вишня уже отцветает, и видно, как много завязей будущих ягод Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Вишня уже отцветает, и видно, как много завязей будущих ягодФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Председатель СНТ «Имени 9 мая» Сергей Олейников считает, что хотя такое одновременное цветение - явление необычное, это не помешает хорошему урожаю. Нужно только правильно ухаживать за деревьями.

В общем, если о садах сейчас правильно позаботиться, то нас ждет хороший и, главное, довольно ранний урожай яблок, слив, груш и вишни.- Единственное беспокойство — поздние заморозки, но сейчас оснований для переживаний нет. Малейшее понижение температуры сказывается на цветущих садах, а когда такая жара, летают насекомые и происходит опыление, то можно говорить о хорошем урожае. Опять же, одновременное цветение и груши, и сливы, и яблонь на богатство или же на потерю фруктов и ягод не влияет. Больше влияет наша работа. Иногда бывает так, что дерево цветет сначала прекрасно, но оно не обработано, из-за этого на него нападают насекомые и все съедают. Поэтому все зависит от дачников, которые должны следить за садами, - отметил Сергей Олейников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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