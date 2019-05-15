Во Владимире установили временные рамки для газонокосильщиков

Если вы с утра пораньше проснулись от завывания под окном, значит, до вашего двора дошли работы по благоустройству. Мы не будем сейчас говорить об экологическом вреде таких покосов - хотя высокая трава впитывает и задерживает пыль и вредные выхлопы, очищая воздух. Но так положено.

- Скашивание травы вдоль дорог, в парках и скверах - одно из требований городских Правил благоустройства. К слову, аккуратные газоны не только придают городу ухоженный вид, но и ограждают горожан от клещей, - объяснили в мэрии.

Пусть так, но неужели обязательно жужжать газонокосилками и в будни и выходные с 6 утра? Или в будни в 8 вечера, когда хочется отдохнуть после работы?

- Сотрудники МКУ «Благоустройство» косят траву в рабочее время — с 8.00 до 17.00, - уточнил официальный представитель мэрии Игорь Ефремов. - Поэтому шуметь в выходные да в такую рань они не могут. Если под окном вашего дома включили газонокосилку и мешают спать, то скорее всего работы проводят работники вашей управляющей компании или нанятые для покоса травы вашим ТСЖ. Жалобы стоит направлять непосредственно им.

Также в мэрии уточнили, что муниципальная компания старается выбирать менее шумные машины для стрижки газонов, например, закупают самоходные газонокосилки с сиденьем, однако на склонах и неровностях они будут работать с трудом. Электрические же требуют наличия рядом источника питания и у них мало мощности для такого объема травы, который приходится выравнивать в областном центре. Вот и приходится по старинке браться за бензиновую и жужжать.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Покраска бордюров «повышает благоустройство»

В рамках работ по благоустройству во Владимире начали еще и красить бордюры. Многие жители города считают это лишней тратой денег.

Владимирец Сергей Дорошин даже официально спросил у властей города, зачем это нужно делать? Ответ получил такой: «Работы по покраске бордюров были выполнены в целях повышения благоустройства».

- Бордюры мы красим для того, чтобы водители и пешеходы могли видеть разделение дорожного полотна от газонов и обочины, так как бордюры — элемент дорожного движения, - уточнил Александр Карпилович. - Конечно, можно и не красить, но как показывает практика, это повышает безопасность.