Вице-спикеру Заксобрания грозит увольнение

Вице-спикер Законодательного Собрания Владимирской области Антон Сидорко может лишиться своего поста. Народный избранник заявил, что о таком повороте событий ему «тонко намекнуло» руководство ЗС.

Коммунистический бойкот

Заявлению Антона Сидорко предшествовало решение лидера фракции КПРФ Максима Шевченко бойкотировать заседания ЗС всем составом. Представители партии считают, что большинство ЗакСобрания, представленное политическими оппонентами из "Единой России", не слышат их мнения. А раз нет отклика на законопроекты КПРФ, то и нет смысла ходить на заседания. То, что депутатов выбрали жители Владимирской области (с надеждой, что эти депутаты будут ходить на заседания и представлять их, жителей, интересы), в расчет не принимается.

Ответ со стороны руководства ЗС последовал быстро, но не публично. Вице-спикеру намекнули, что не стоит нарушать трудовую дисциплину.

- Я отсутствовал на рабочем месте, потому что веду депутатскую деятельность по всей области, - заявил Антон Сидорко. - К примеру, 20-21 мая у меня намечены встречи в четырех поселках Муромского района, 23 мая - поездка в Суздаль, 27 - в Боголюбово. Другие депутаты также регулярно выезжают на места.

Кроме того, Антон Сидорко заявил, что припомнили ему и отсутствие на двух заседаниях ЗС в прошлом году. В первом случае он был в командировке в Госдуме, а во втором - находился в отпуске.

«Здесь получается коллизия законодательства»

О теоретической возможности лишить вице-спикера ЗС Антона Сидорко поста говорит другой заместитель председателя ЗакСобрания Роман Кавинов.

- С юридической точки зрения такая вероятность есть, - говорит Роман Кавинов. - У Антона Сидорко, работающего на профессиональной основе, помимо депутатских обязанностей, есть и обязанности, связанные с трудовой дисциплиной. Отсутствие на рабочем месте в рабочее время с точки зрения Трудового кодекса - очень серьезный проступок. Помимо дисциплинарных последствий он может грозить и увольнением.

В разговоре с "КП-Владимир" Антон Сидорко рассказал, что вопрос увольнения нужно выносить на голосование депутатам ЗС, так как они же принимали решение назначить его вице-спикером. Роман Кавинов пояснил, работа депутатов на профессиональной основе регламентируется Трудовым кодексом, поэтому, возможно, выносить вопрос об увольнении вице-спикера на голосование не придется.

- Здесь получается некоторая коллизия законодательства, - пояснил Роман Кавинов. - Работу депутатов регламентирует и устав ЗС, и Трудовой кодекс.

Антон Сидорко заявил, что не боится лишиться кресла вице-спикера ЗС и более дорожит своей политической репутацией. В случае увольнения он готов оспорить это решение в суде. Роман Кавинов надеется, что до увольнения вице-спикера от КПРФ дело не дойдет.

СПРАВКА КП

В Законодательном Собрании Владимирской области седьмого созыва - сразу пять вице-спикеров. "Единую Россию" представляют Роман Кавинов, Дмитрий Рожков (занял место уехавшей в СовФед Ольги Хохловой) и Вячеслав Картухин. Фракцию КПРФ представляет Антон Сидорко, а ЛДПР - Сергей Корнишов. Все они работают в ЗС на профессиональной основе и получают зарплату за законотворчество. Кроме того, деньги за работу в ЗС получают еще двое депутатов от решившей бойкотировать заседания фракции КПРФ.

Следующее заседание Законодательного Собрания Владимирской области состоится 21 мая.