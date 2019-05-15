За две недели во Владимирской области трое детей выпали из окон

С начала майских праздников во Владимире стоит жара, все открывают окна. Даже те, у кого дома маленькие дети, порой забывают о простых правилах безопасности, надеясь на москитную сетку. Но как который год показывает практика, это очень опасно. За первую половину мая во Владимирской области произошло уже три случая выпадения детей из окна — во всех трех родителей рядом не оказалось. Повезло, что этажи были невысокие — третий и второй. Дети, хоть и с травмами, но выжили.

Судогда, 3 мая

Пока мама отошла на кухню, пятилетний мальчик забрался на стол, оттуда - на подоконник, открыл пластиковое окно и, не удержавшись, выпал с третьего этажа на землю. Мальчика с переломами увезли в областную детскую клиническую больницу. По мнению следователей, криминалистов и полицейских, работавших на месте происшествия, дошкольник пострадал не так сильно потому, что упал на газон.

Как рассказали в СУ СК России по Владимирской области, мальчик рос в благополучной семье. По словам отлучившейся мамы, сын очень подвижный, требует особого внимания, но у нее и мысли не было, что он сможет сам открыть окно.

Муром, 12 мая

Тут уже, видимо, будет уголовное дело. 12 мая отец привел двухлетнюю дочку к своей знакомой, сам стал пить, а девочка осталась без присмотра. Малышка через какое-то время придвинула стул к ограждению балкона, забралась на него и выпала со второго этажа на землю. К счастью, газон смягчил падение. Но даже так ребенок попал в больницу. Ее отвезли в местную клинику с черепно-мозговой травмой.

Известно, что девочка находится под опекой отца, мать лишена родительских прав. В настоящее время решается вопрос о возможности дальнейшего оставления ребенка на воспитании отца. Следком проводит проверку.

Покров, 13 мая

Двухлетняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, придвинула к окну табуретку, отодвинула горшок с цветком, который удерживал приоткрытое окно, забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала с третьего этажа на землю.

Девочка, к счастью уцелела. Пострадавшую с травмой головы, многочисленными ушибами и ссадинами увезли в ЦРБ города Петушки, где она находится под наблюдением врачей.

СК России по Владимирской области выясняет все подробности. На данный момент известно, что девочка воспитывается в многодетной благополучной семье. В момент происшествия мама вышла из комнаты по домашним делам и не уследила за ребенком.

Подобное на территории не только Владимирской области, но и по всей России происходит не первый год, но меньше таких случаев, к сожалению не становится. Всевозможные сотрудники социальных сфер и правоохранительных органов раз за разом предупреждают родителей, что за ребенком надо следить постоянно, но пока безрезультатно.

- Поставь хоть детские замки безопасности, хоть кованые железные прутья, если родители забудут их запереть, это не поможет, - считает Геннадий Прохорычев. - В старину говорили: «За малым - глаз да глаз». Это стопроцентная вина родителей. И не надо никого другого обвинять. Проблема современного родителя в том, что они не могут предвидеть возможные риски при той или иной ситуации. Волшебная триада МЧС, которую должны знать все родители: предвидеть, избегать и действовать.

Следственный комитет РФ по Владимирской области, занимающийся расследованием всех трех дел, убедительно призывает взрослых быть внимательными и бдительными, не оставлять детей без присмотра и контроля за их поведением.