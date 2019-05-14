Эвакуации во Владимире — как это было

13 мая по Владимиру прошлась очередная волна ложных сообщений о заложенных бомбах в крупных торговых центрах. Под удар попали «Торговые ряды», «Мегаторг», «Восток-1», «Крейсер» и автовокзал. В течение нескольких часов полиция и МЧС эвакуировали людей из зданий, а затем пытались найти те самые подозрительные предметы, о которых сообщил неизвестный. Если где-то сотрудникам органов хватило часа, то за поиском подозрительного предмета в ТЦ «Восток-1» сотни людей наблюдали до самого вечера. Полиция и спасатели комментариев не давали, над городом начинала нависать паника, но позднее стало известно, что неопознанные предметы если и были обнаружены, то никакой опасности они не представляют.

ТЦ «Крейсер»

Первым «заминировали» ТЦ «Крейсер» - в 15.00. Уже спустя 10 минут торговый центр был оцеплен людьми в форме и касках, вокруг стояли пожарные машины, «скорая» помощь, полиция — все эвакуировали посетителей из магазинов. Позднее директор заявил, что произошло задымление одного из отделов, которое было ликвидировано.

ТЦ «Мегаторг»

Также около 15.00 эвакуация посетителей началась и в ТЦ «Мегаторг». Некоторое время в действиях там не принимали участие МЧС и полицейские, вывести людей из здания удалось самой администрации. Уже позднее и туда нагрянули с проверкой правоохранители. На следующий день ТЦ работал в штатном режиме.

ТЦ «Торговые ряды»

Все произошло примерно по тому же сценарию. Около 15.00 в торговом центре раздался звонок, в котором сообщили, что в здании находится подозрительный предмет. На месте в течение нескольких минут оказались сотрудники полиции, кинологи, спасатели. Выпроводив посетителей на улицу, силовики оградили огромную территорию «Северных торговых рядов» лентами, перестали впускать кого-либо на парковку, а сами принялись искать причину переполоха. Не нашли.

Автовокзал

Помимо торговых центров, телефонные террористы дозвонились и до автовокзала, откуда также началась эвакуация. Ж/Д вокзал работал в штатном режиме, в то время как из здания автобусной станции вывели всех пассажиров и персонал. Территорию вокзала и парковки перекрыли, что образовало крупный затор на подъезде. По информации очевидцев, псевдо-бомба не помешала пассажирам добраться до пункта назначения — отправка происходила с другой стороны вокзала.

ТЦ «Восток-1»

Труднее всего не найти подозрительный предмет оказалось в здании на улице Егорова. Поиски после стандартного звонка затянулись на несколько часов. Сотни людей стояли вокруг и ожидали развязки. Некоторые из очевидцев сообщают, что главный вход огородили, но в здание можно было без проблем попасть через черный вход — желающих, правда, было не много. Лишь к 18.00 стало ясно, что и «Востоку-1» ничего не угрожает.

Лишь в 19.30 сообщили в УМВД по Владимирской области сообщили, что ничего подозрительного нигде не найдено:

- На ряд объектов с массовым пребыванием людей в городе Владимире поступили анонимные звонки о существующей угрозе, которые стали причиной эвакуации граждан. Сотрудники полиции вместе с другими экстренными службами выехали на объекты для проведения необходимых мероприятий, - заявила начальник пресс-службы УМВД России по Владимирской области Ирина Гавриченко.

Полицейским предстоит выяснить, кто звонил в полицию с ложными сообщениями о заложенных бомбах.

КОМПЕТЕНТНО

«Телефонные террористы нарочно сеют панику»

В МЧС владимирской области рассказали, что подобные «приколы» довольно дорого обходятся не только государству, но и жителям города.

- Дорого обходится прежде всего спокойствие наших граждан. Безусловно, это очень плохо, - рассказывает сотрудник пресс-службы владимирского МЧС Илья Севостьянов. - У всех разная нервная система. Для кого-то эти эвакуации — настоящий стресс. Это самые большие потери, все это добавляет градус нервозности, но на это телефонные террористы и рассчитывают.

Теряют и полиция, «скорая помощь» и МЧС. Каждый выезд стоит немалых денег. Пожарным, например, дорого обходятся горюче-смазочные материалы, амортизация транспорта, ко всему прочему, сотрудники не могут заниматься своими основными делами, а именно — противодействием пожарам.

Напомним, зимой по Владимиру прошла волна телефонных угроз о заложенных взрывных устройствах. Под удар попали не только торговые центры, но и государственные учреждения. Виновных (кроме школьника, который на волне ажиотажа «заминировал» свою гимназию, не нашли.