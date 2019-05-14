2019-05-14T10:38:54+03:00
Общество

Красота! Весна! Победа!

Во Владимире прошел бал, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Игорь Мельников
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12 мая во Владимире впервые прошел Бал «Красота! Весна! Победа!». Праздник для фронтовиков, тружеников тыла и детей войны организовали администрация города Владимира и ее партнер, «Ассоциация профессионалов индустрии красоты Владимира и Владимирской области». Бал, прошедший в Доме культуры молодежи, не просто воссоздал атмосферу праздничного танцевального вечера эпохи пятидесятых-шестидесятых годов. Лучшие мастера beauty-индустрии: парикмахеры, стилисты, визажисты - бесплатно делали гостям праздника красивые прически и укладки в стиле, который был в моде в те времена, помогли сделать макияж в том стиле.

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После визита в импровизированный салон красоты ветеранам предлагали напитки в буфете - тоже стилизованном в духе послевоенного времени, в фотозонах их ждали профессиональные фотографы, в парадном зале Дома культуры молодежи играл военный духовой оркестр, и пары в гимнастерках и платьях кружились под музыку вальса.

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С приветственным словом выступили глава города Ольга Деева и заместитель главы администрации города Сергей Сысуев, который от имени главы администрации города Андрея Шохина поздравил гостей с Днем Победы и отметил, что подобные праздники не только позволяют на несколько часов вернуть ветеранам и труженикам тыла атмосферу победного мая 1945 года, подарить им приятные эмоции и настоящее живое общение. В первую очередь они дают нам — владимирцам — возможность сделать реальное хорошее дело, прочувствовать общность и преемственность поколений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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