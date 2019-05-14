Фонтан за Торговыми рядами ремонтируют

Во Владимире 1 мая стартовал сезон фонтанов. Но к открытию припозднились два фонтана в центре Владимира — на Театральной площади и за Северными торговыми рядами.

Если на Театральной площади струи забили позже, так как здесь делали дополнительную ливневку, то за рядами каскад не работает до сих пор.

Фонтан в сквере за Торговыми принадлежит владельцам центра. Причиной того, что после вторых майских праздников он не функционирует, стала поломка гидротехнической системы, уточнили в мэрии.

- Фонтан, как сложное гидротехническое сооружение, требует периодической замены некоторых узлов и агрегатов, - рассказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Владельцы рядов попросили дать им время, чтобы провести профилактические работы на конструкции, и задержка связана как раз с поставкой комплектующих на замену сломавшихся.

По словам Александра Карпиловича, детали должны поставить в ближайшие дни после майских праздников.

А вот фонтан на Театральной площади перезимовал без поломок. 9 мая его включили на радость владимирцев. Однако мэрия конструкцию на баланс «Владимирводоканала» так и не приняла. Часть воды, как уточнили в мэрии, до сих пор утекает на площадь. И чиновники ждут, когда фонд «Создадим будущее вместе» сделает так, чтобы лишняя вода не вытекала за границы.

Тем временем, в соцсетях часть владимирцев возмущается вовсе не тем, что вода заливает остановку. Нашлись люди, которых раздражает, что детям позволяют бегать по сухому фонтану в одном нижнем белье или купальниках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/708439" frameborder="0"></iframe> Фонтан у "Торговых рядов" во Владимире.Ольга МАКАРОВА

«Это же центр города! Куда родители смотрят!» - возмущаются владимирцы.

- А те, кто критикуют детей, которые радуются включению фонтана, уверены, что дети должны веселиться в воде в школьной или парадной форме? - заметил Александр Карпилович.