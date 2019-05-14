8% владимирцев не ходят в отпуск, а 21% отдыхают больше месяца

Знакомо чувство, когда пора выходить на работу после отпуска? В этот момент хочется отдать все, чтобы дали еще хоть денечек отдыха. Оказывается, большинство жителей Владимира не разделяют этой позиции, и их вполне устраивает количество выходных. Служба исследований компании HeadHunter провела опрос, чтобы выяснить, каким образом люди распоряжаются своим отпуском, а также какие проблемы могут возникать при его планировании. Опрос проводился с 12 по 21 апреля среди почти 2,5 тысяч работников Владимира.

По трудовому законодательству у всех есть право на отпуск. В год у вас есть 28 дней. Судя по опросу, 59% опрашиваемых вполне достаточно этого количества дней. 37% респондентов хотели бы, чтобы отпуск был длинней. Но нашлись и те, кто считает, что 28 дней — это слишком много. Таких трудоголиков — 4%.

Есть и еще одна интересная статистика, касающаяся отпуска. Оказывается, не каждый в городе получает свои законные 28 дней, особенно это касается тех, кто только устроился на работу. 13% опрошенных заявили, что у них нет возможности отдыхать месяц в году. 67 процент респондентов отгуливают все, что положено. А вот 21% умудряется отдыхать даже больше, чем положено по закону.

А как распоряжаться этим самым отпуском? Больше половины (52%) владимирцев обычно ходят в отпуск 2 раза в год. 15% - 3 раза в год, 5% - 4 раза и более. Нашлись и те, кто не ходят в отпуск вообще — 8%. Больше всего любителей провести лето в офисе среди банковских работников и в сфере продаж (13% и 12% соответственно).