Гадюки справляют свои «свадьбы» во Владимире

Жители региона обеспокоены нашествием гадюк: за последнюю неделю в сети появились десятки фотографий и видео с ползучими змеями. Автор одной публикации стала даже предупреждать других, чтобы обходили стороной владимирские карьеры: «Наткнулась на змей случайно, в траве, а потом, осмотревшись, поняла, что они повсюду!»

Гадюк во Владимирской области, по последним данным, насчитывается 860 тысяч особей. Специалисты говорят, что они вылезли к солнышку и обычно «загорают» в самых неожиданных местах - вплоть до того, что гадюка может оказаться даже в огороде, который поливают. Змеи ползут к деревням на подворья, за которыми никто не ухаживает, где заросли кустарника и постоянная влага.

- Жители области видят кучи змей и в лесах — это так называемые «свадьбы», сборище самцов и самок. А самцы вообще сплетаются шеями друг с другом. Гадюки выползают на опушки, линии электропередач и обочины дорог, - рассказывает Денис Дуденков, специалист выставочного отдела Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

По мнению специалиста, бояться клубков змей не стоит. Главное — обходить стороной, а не преследовать, шугать и пытаться поднять палкой. Но, если даже соблюсти все правила, можно невзначай наступить на нее в лесу. Денис Дуденков вспомнил случай, когда компания ребят собралась на лужайке и стала отмечать день десантника. И один парень решил прилечь на траву.

- Он лег прямо на гадюку и прижал ее! Вот тогда она ужалила его прямо в шею — в самое опасное место. В этом случае отек, который будет после укуса, может перекрыть дыхательные пути, человеку становится трудно дышать. Однако все обошлось, - говорит Денис Дуденков.

Яд гадюки имеет местное и общее действие. В первом случае район укуса опухает и синеет, а во втором — появляется озноб, температура, сильная жажда. Поэтому лучше дать пострадавшему сладкую воду. Ни в коем случае нельзя пить алкоголь или кофе.

По данным Роспотребнадзора, на 13 мая пострадавших от гадюк во Владимирской области не зарегистрировано.

ВАЖНО

Что делать при укусе

В первую очередь, как советуют владимирские спасатели, - не паниковать! По возможности в первые 10 минут после укуса уменьшить количество попавшего в ранку яда. Это можно сделать стеклянной посудой (стаканом, банкой) по тому же принципу, как ставятся медицинские банки (сосуд переворачивается вверх дном, внутри спичкой или зажигалкой выжигается кислород, сосуд устанавливается на место укуса).

Нужно снять с пострадавшего кольца, браслеты, обувь, если укус был в ногу, узкую обтягивающую одежду. Если есть с собой противоаллергический препарат и обезболивающее - выпить. Дальше наложить повязку и обратиться в больницу. При соблюдении постельного режима и врачебных рекомендаций последствия укуса проходят через полторы-две недели. Важно помнить, что нельзя разрезать рану и накладывать жгут. Кровь он остановит, но в месте укуса возможно омертвение тканей.

КОНКРЕТНО

Места обитания гадюк по данным ГУ МЧС по Владимирской области:

Владимир - Коммунар, Заклязьминский, Кусуново, Уварово, Злобино, Никулино, Мостострой, Лунево.

Судогодский район - Лаврово, Быково, Дубенки, Новопетрово, Нагорное, в урочище Болото Змеиный остров.

Александровский район - долина реки Кубрь, окрестности деревень Николаево и Лукьянцево.

Вязниковский район – поселки Бурино, Степанцево, река Суворощь.

Гусь-Хрустальный - Уршельский, Семеновка, Кузьмино, Курлово, Анопино. Пруд Широкий, поймы рек Бужи, Сентура, Шировки.

Камешковский район - карьеры у села Лаптево, болото у села Давыдово, озеро Черное, СНТ «Дальний».

Киржачский район — в поймах рек Шерны, Вахчелки и Дубенки.

Ковровский район – в пойме Клязьмы, заболоченных верховьях Нерехты, урочище Медуши.

Меленковский район - деревни Пичугино, Тимошино, Коровино, Соколье.

Петушки - Леоново, Болдино, Крутово, Марково, Богдарня, Напутновские карьеры.

Суздальский район - в долине Нерли и ее левых притоков.

Юрьев-Польский район – в окрестностях деревни Лучки, в долине Колокши у деревень Красное Заречье и Васильевка.