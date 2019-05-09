2019-05-09T15:56:36+03:00
Общество

По Суздалю проехала та самая «Катюша»

В городе-музее впервые за всю историю в параде приняла участие легендарная боевая машина
Александр МЕЩЕРЯКОВ
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Шествие "Бессмертного полка"Шествие "Бессмертного полка"Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ
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9 мая праздновали не только во Владимире, но и во всех остальных городах 33 региона. Особняком стоят гуляния в Суздале, куда привезли саму «Катюшу».

Жители Суздаля с интересом рассматривали военную технику Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Жители Суздаля с интересом рассматривали военную техникуФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Шествие началось в 10.00. Под звуки оркестра шли военные, милиционеры, парни и девушки из национальной гвардии, МЧС, казачество. А потом двинулась колонна «Бессмертный полк». Две тысячи горожан и многие сотни портретов героических предков. Шагали стар и млад. Пара тысяч человек, двигающихся по центральной улице в городке с населением 11 000 человек, это все равно, что по Москве двигается колонна из двух миллионов человек. Лавина людей шла долго, потому что даже центральная улица шириной не блещет.

Парада с военной техникой в Суздале не было давно Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Парада с военной техникой в Суздале не было давноФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Ну, а после митинга к Торговым рядам зашагали парадные расчеты Владимирского юридического института и 27-й Гвардейской ракетной армии. Затем – «вишенка на торте», двинулись три волны боевой техники. Вот тут был ажиотаж. Во-первых, в Суздаль прибыл легкий танк Т-60, который в 1942 году участвовал в наступлении под Козельском. Судьба у этого танка непростая. Вот официальные данные: «В ходе боевых действий был подбит. Разрозненные фрагменты танка были найдены в пойме реки Голубка севернее деревни Глинная Ульяновского района Калужской области. После проведения реставрационных работ, данный экземпляр был подарен городу Суздалю музеем техники Вадима Задорожного». Конечно же, этот танк и стоящая рядом современная БМП-1 были облеплены детьми, равно как облеплены были и пушки с гаубицами. Но главной звездой Суздаля в этот день стала легендарная БМ-13 «Катюша». Раньше-то по Суздалю проезжали 7-8 боевых колесных единиц, а тут такое!

Парад в честь Дня Победы Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Парад в честь Дня ПобедыФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

А после горожане пошли к полевой кухне, которую поставили в Суздале спустя многие годы. Несмотря на жару, за порцией горячей солдатской гречневой каши с мясом выстроилась огромная очередь.

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Парад в честь Дня Победы в Суздале Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Парад в честь Дня Победы в СуздалеФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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