2019-05-09T15:47:20+03:00
Общество

Более 20 тысяч владимирцев шествовали в рядах «Бессмертного полка»

Во главе колонны шел губернатор Владимир Сипягин
Ольга МАКАРОВАСергей МОРКОВКИН
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Владимир Сипягин с фотографией брата отцаВладимир Сипягин с фотографией брата отцаФото: Сергей МОРКОВКИН
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Такого теплого 9 мая не было давно. Уже к 9.30 у здания областной филармонии было не протолкнуться, в центре города повсюду были люди с фотографиями воевавших дедов и отцов. Многие пришли семьями, в этом году в «Бессмертном полку» было как никогда много молодежи. Организаторы ожидали увидеть в рядах 15 тысяч человек, но пришло даже больше. Посмотреть действительно было на что.

Техника владимирского гарнизона Фото: Сергей МОРКОВКИН

Техника владимирского гарнизонаФото: Сергей МОРКОВКИН

В первую очередь, это боевые машины. В этом году на Студеной горе на всеобщее обозрение выставили не просто списанную военную технику советских лет, а самые современные монструозные машины российской армии. От одного их вида горожане приходили в неописуемый восторг. Взрослым залезть на БТРы и машины «ложного дивизиона» не давали, а вот малышам - пожалуйста. Многие фотографировались на их фоне.

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

А вот тренд вешать Георгиевские ленты везде, куда ни попадя, кажется, отходит в прошлое. Самыми популярными у молодежи атрибутами Победы в этом году были шапочки-пилотки советских военных 1940-х годов с непременной звездой.

Колонна «Бессмертного полка» была такой большой, что на площадь Победы люди заходили более 20 минут. При этом не было привычной для массовых мероприятий прежних лет суетности и спешности. Шествие было чинным и торжественным. Звучали фронтовые марши и старые-добрые песни Булата Окуджавы, Михаила Матусовского и, конечно же, Алексея Фатьянова. Многие подпевали. На каждый призыв диктора «Бессмертный полк» откликался громогласным «Ура».

Шествие "Бессмертного полка" Фото: Сергей МОРКОВКИН

Шествие "Бессмертного полка"Фото: Сергей МОРКОВКИН

В авангарде колоны – первые лица города и Владимирской области. С фотографиями воевавших родственников в первых рядах прошли губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и его заместители. Сам глава региона нес в руках портрет брата отца лейтенанта Евгения Яковлевича Сипягина, погибшего в боях под Великими Луками. Другие родственники губернатора тоже воевали, но их фронтовые фотографии не сохранились.

Вице-губернатор Александр Байер с фотографией деда Фото: Сергей МОРКОВКИН

Вице-губернатор Александр Байер с фотографией дедаФото: Сергей МОРКОВКИН

Уже после шествия «Бессмертного полка» от площади Победы до Золотых ворот владимирцы еще долго гуляли, поздравляя друг друга с праздником и радуясь весеннему теплу.

Шествие "Бессмертного полка" Фото: Сергей МОРКОВКИН

Шествие "Бессмертного полка"Фото: Сергей МОРКОВКИН

Шествие "Бессметного полка" Фото: Сергей МОРКОВКИН

Шествие "Бессметного полка"Фото: Сергей МОРКОВКИН

Шествие "Бессмертного полка" Фото: Сергей МОРКОВКИН

Шествие "Бессмертного полка"Фото: Сергей МОРКОВКИН

Ветераны встречали «Бессмертный полк» стоя

Вторым центром празднования 9 мая была площадь Победы. С утра от проспекта Ленина до Садовой площади было перекрыто движение для всех видов транспорта, а у Вечного огня стали собираться жители города. На праздник приходили целыми семьями, взяв с собой даже совсем маленьких детей в колясках. Почти у каждого, кто пришел на площадь, на груди была приколота георгиевская лента, некоторые купили броши с оранжево-черной лентой и элементами в цветах триколора. Детей многие родители нарядили в гимнастерки, кители и пилотки. Люди приносили с собой букеты тюльпанов, гвоздик и нарциссов, чтобы подарить их ветеранам Великой отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей, труженикам тыла, которые стали почетными гостями торжественного мероприятия.

Встречая колонну Бесмертного полка, многие ветераны вставали и отдавали честь Фото: Ольга МАКАРОВА

Встречая колонну Бесмертного полка, многие ветераны вставали и отдавали честьФото: Ольга МАКАРОВА

Несмотря на то, что все ветераны уже в преклонном возрасте, многие из них, надев свои ордена, пришли на праздник. Для них возвели отдельную трибуну с навесом от солнца.

Кстати, те, кто не смогли пройти вместе с «Бессмертным полком», стояли со штендерами с изображением близких прямо на площади. Среди таких были и ветераны, которые в дань уважения к погибшим на войне и тем, кто не дожил до 74-й годовщины Победы, вставали со своих мест и отдавали честь проходящим колоннам.

Ветеран Николай Щелконогов_ _Мы верили, что победим. И победили!_ Фото: Ольга МАКАРОВА

Ветеран Николай Щелконогов_ _Мы верили, что победим. И победили!_Фото: Ольга МАКАРОВА

Студебеккеры и БТРы

После того, как колонна «Бессмертного полка» завершила шествие, у Вечного огня начался митинг. На нем выступил выступил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Он поздравил всех собравшихся со священным праздником. Губернатор подчеркнул, что память о героях Великой Отечественной войны всегда будет жить в наших сердцах, а разгром фашизма является достоянием всех поколений россиян, в том числе будущих. Также с поздравлениями выступили спикер Законодательного Собрания Владимир Киселёв, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, а также ветеран Великой Отечественной войны Николай Щелконогов.

Военный парад принял генерал-майор Андрей Бурбин Фото: Ольга МАКАРОВА

Военный парад принял генерал-майор Андрей БурбинФото: Ольга МАКАРОВА

- Пока жива память о подвиге наших солдат, пока есть связь поколений - жива наша страна. Я не думал, что доживу до этого дня, но в войну мы свято верили, что победим. И победили! - сказал ветеран.

После митинга на площади Победы состоялся военный парад. Принял его командующий 27-й ракетной армией РВСН, начальник Владимирского гарнизона генерал-майор Андрей Бурбин. Он проехал на черной «Волге» вдоль построений войск и поприветствовал их. Затем военные летчики, саперы, бойцы Росгвардии, подразделения УМВД, МЧС, УФСИН, офицеры воздушно-космических сил, курсанты ВЮИ, кадеты из Радужного, казаки и Юнармейцы прошли колонной по площади, а после них владимирцам показали военную технику: легендарные «полуторки" и Студебеккеры времён войны, артиллерийские установки образца 1944 года, БТРы и другие.

Военные прошли по площади Победы Фото: Ольга МАКАРОВА

Военные прошли по площади ПобедыФото: Ольга МАКАРОВА

После минуты молчания и возложения траурной гирлянды почетным караулом к Вечному огню, все желающие могли возложить цветы. Спустя несколько минут, вокруг мемориала уже лежали сотни цветов, а люди все продолжали подходить с букетами в руках.

Многие горожане хотели не только почтить память тех, кто не дожил о 74-й годовщины Победы, но и сказать «Спасибо» героям, которые с нами. Дети и взрослые подходили к ветеранам и просили сфотографироваться, дарили букеты, обнимали, желали здоровья и говори искренние слова благодарности за мирное небо над головой.

Затем проехалась военная техника Фото: Ольга МАКАРОВА

Затем проехалась военная техникаФото: Ольга МАКАРОВА

Парад день победы.

Попал в концлагерь в пять лет

83-летний Александр Данилович Рябов признался, что в момент, когда кроха протягивал ему цветок, еле сдержал слезы.

- Я был таким же маленьким, когда началась война, - поделился Александр Данилович. - Когда мне было пять лет, в апреле 1943 года, я и мои браться и сестры, нас в семье было шестеро, вместе с мамой попали в немецкий концлагерь. Мы жили в деревне в Брянской области. Наш отец был председателем сельсовета и собирал тех, кто мог служить, на фронт. Его предал наш односельчанин, на них напали немцы, началась бомбежка, а выживших отправили в рословский концлагерь — меня, братьев и сестер, самая младшая была еще грудничком, и маму. Лагерь был в окружении болота, а рядом — поле, где не было ни одной травинки — все от голода съели узники. То поле до сих пор не заросло. В лагере мы пробыли полгода, чудом все живые в деревню вернулись.

Пока мы разговаривали, к Александру Даниловичу постоянно подходили дети и протягивали цветы, ветеран стирал с глаз слезы.

- В мои годы пора бы уже успокоиться, да все никак, - шутит Александр Данилович. - День Победы я встретил в Брянске, куда нашу семью увезла сестра мамы. Я тогда был в третьем классе. Когда объявили Победу, я был в школе. В тот миг люди стали обниматься, плакать, поздравлять друг друга. Все так верили в эту победу. И сегодня важно, чтобы мы, люди, пережившие войну, рассказывали о ней потомкам, чтобы сохранить связь поколений и память о подвиге народа.

Среди техники были легендарные "полуторки" и БТРы Фото: Ольга МАКАРОВА

Среди техники были легендарные "полуторки" и БТРыФото: Ольга МАКАРОВА

К Вечному огню возложили цветы Фото: Ольга МАКАРОВА

К Вечному огню возложили цветыФото: Ольга МАКАРОВА

Владимир Сипягин возложил букет красных роз Фото: Ольга МАКАРОВА

Владимир Сипягин возложил букет красных розФото: Ольга МАКАРОВА

Цветы возлагали и дети Фото: Ольга МАКАРОВА

Цветы возлагали и детиФото: Ольга МАКАРОВА

Взрослые и дети дарили ветеранам цветы Фото: Ольга МАКАРОВА

Взрослые и дети дарили ветеранам цветыФото: Ольга МАКАРОВА

Александр Данилович пришел на праздник со всей семьей. На фото ветеран с правнуком Артемием Фото: Ольга МАКАРОВА

Александр Данилович пришел на праздник со всей семьей. На фото ветеран с правнуком АртемиемФото: Ольга МАКАРОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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