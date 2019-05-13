Владимирский музей хрусталя отремонтируют за 5 миллионов рублей

Музей хрусталя, который находится в здании Троицкой церкви рядом с драмтеатром, закрыли еще летом прошлого года после ЧП — во время строительства светомузыкального фонтана из-за вибраций упала и разбилась ваза второй половины XX века. Фонтан открыли, но на дверях музея так и остался замок. И, видимо, он еще провисит около четырех месяцев — в здании готовятся к ремонту за 5 миллионов рублей.

Тендер на проведение работ опубликовали на сайте госзакупок 6 мая, заказчиком строительных работ выступает Владимиро-Суздальский музей-заповедник. В марте 2019 года генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова говорила, что прежде, чем создавать художественное решение экспозиции и открывать музей вновь, интерьер храма нужно привести в порядок. А реставрационные работы делаются по согласованию с областной инспекцией по охране памятников и объектов культурного наследия.

- Сейчас мы заказали проект работ. Когда все будет согласовано, мы планируем заменить внутренние оконные заполнения, покрасить стены, привести в порядок хозяйственные помещения. Реставрационные работы внутри храма стоят более 4 миллионов рублей, - предупреждала тогда Мельникова.

На реставрацию потратят даже больше: в майской документации говорится о пяти миллионах рублей. Как сообщили в пресс-службе ВСМЗ, всю сумму за ремонт платит только музей-заповедник, никакие дополнительные средства привлекаться не будут. Уже известны и сроки выполнения — подрядчику выделят на работы 120 дней.

Заявки на торги принимаются до 22 мая, а 27 мая уже будет определен победитель. Работники подрядной организации, которая победит в конкурсе, разберут пол из плиток и выложат новый, заменят окна и проведут облицовку стен, а также отремонтируют лестницу. На свои работы подрядчик должен дать гарантию на срок в 36 месяцев.

Если все пойдет по плану, то владимирцы и гости города могут надеяться на открытие музея хрусталя примерно в ноябре-декабре.

КОНКРЕТНО

Музей декоративно-прикладного искусства «Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка» был создан в Троицкой церкви в 1974 году. Сама же Троицкая церковь построена в 1913 году. В экспозиции представлены изделия из стекла и хрусталя, начиная от образцов Гусь-Хрустального завода Акима Мальцова XVIII века до современности.