2019-05-10T13:18:13+03:00
Общество

Владимирский музей хрусталя отремонтируют за 5 миллионов рублей

Подрядчик должен справиться с работами за 120 дней
Валерия Рудометова
Поделиться:
..Фото: Сергей МОРКОВКИН
Изменить размер текста:

Музей хрусталя, который находится в здании Троицкой церкви рядом с драмтеатром, закрыли еще летом прошлого года после ЧП — во время строительства светомузыкального фонтана из-за вибраций упала и разбилась ваза второй половины XX века. Фонтан открыли, но на дверях музея так и остался замок. И, видимо, он еще провисит около четырех месяцев — в здании готовятся к ремонту за 5 миллионов рублей.

Тендер на проведение работ опубликовали на сайте госзакупок 6 мая, заказчиком строительных работ выступает Владимиро-Суздальский музей-заповедник. В марте 2019 года генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова говорила, что прежде, чем создавать художественное решение экспозиции и открывать музей вновь, интерьер храма нужно привести в порядок. А реставрационные работы делаются по согласованию с областной инспекцией по охране памятников и объектов культурного наследия.

- Сейчас мы заказали проект работ. Когда все будет согласовано, мы планируем заменить внутренние оконные заполнения, покрасить стены, привести в порядок хозяйственные помещения. Реставрационные работы внутри храма стоят более 4 миллионов рублей, - предупреждала тогда Мельникова.

На реставрацию потратят даже больше: в майской документации говорится о пяти миллионах рублей. Как сообщили в пресс-службе ВСМЗ, всю сумму за ремонт платит только музей-заповедник, никакие дополнительные средства привлекаться не будут. Уже известны и сроки выполнения — подрядчику выделят на работы 120 дней.

Заявки на торги принимаются до 22 мая, а 27 мая уже будет определен победитель. Работники подрядной организации, которая победит в конкурсе, разберут пол из плиток и выложат новый, заменят окна и проведут облицовку стен, а также отремонтируют лестницу. На свои работы подрядчик должен дать гарантию на срок в 36 месяцев.

Если все пойдет по плану, то владимирцы и гости города могут надеяться на открытие музея хрусталя примерно в ноябре-декабре.

КОНКРЕТНО

Музей декоративно-прикладного искусства «Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка» был создан в Троицкой церкви в 1974 году. Сама же Троицкая церковь построена в 1913 году. В экспозиции представлены изделия из стекла и хрусталя, начиная от образцов Гусь-Хрустального завода Акима Мальцова XVIII века до современности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Врач военного госпиталя спустя 75 лет получила свой портрет, нарисованный ее пациентом
Племянник фронтового разведчика Дмитрия Фомина продолжает искать людей, изображенных на портретах, которые нарисовал его дядя во время лечения в Сызранском эвакуационном госпитале
Новости 24
Машина раскололась надвое: в результате ДТП в Вязниках пострадали четверо
В Вязниках машину разорвало на части
В Красном Октябре сгорел жилой дом
Ранее судимый ковровчанин избил прохожего, чтобы отнять у него телефон за 1700 рублей
Во Владимирской области засадили сосной и елью 10 гектаров земли
Во Владимире ядовитые змеи водятся в Коммунаре, Мостострое, Луневе
Ночью в Коврове сгорела квартира
Жительница Лакинска осуждена за незаконную торговлю алкоголем
Ковровчанка, продававшая свадебное платье, стала жертвой мошенников
Во Владимире липы посадят около детсадов и школ
Владимирскую область ждет гроза, град и ураган
В Суздальском районе на пожаре погиб мужчина
В Муроме с новой спортплощадки украли снаряды
В Вязниковском районе прошел мотокросс, посвященный Дню Победы
Владимирская область примет участие в московской аграрной выставке «Золотая осень – 2019»
"Детям войны" во Владимирской области окажут поддержку
9-минутный салют подытожил День Победы во Владимире
Более 50 тысяч владимирцев отметили День Победы.
Во Владимире пройдет международная научная конференция памяти святых Кирилла и Мефодия
На площади Победы начался парад техники
Владимирцы о "Бессмертном полке": "Дух захватывает от бесконечности рядов!"
Губернатор Владимир Сипягин в рядах "Бессмертного полка" несет портрет брата отца
На Площади Победы продают гвоздики за 60 рублей
В "Бессмертный полк" во Владимире уже записались 15 тысяч человек
У филармонии во Владимире начинает формироваться колонна Бессмертного полка
Заместитель губернатора Владимирской области Александр Трутнев отработал последний день в администрации
Владимирский уклонист получил штраф
В Гусь-Хрустальном восстановили мемориальную доску Солженицыну, которую разбили вандалы