2019-05-10T13:18:13+03:00
Общество

Мессенджером "Телеграм" пользуются 63 898 жителей Владимирской области

Большинство из них - мужчины
Сергей МОРКОВКИН
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Страница загрузки приложения "Телеграм" в Google PlayСтраница загрузки приложения "Телеграм" в Google PlayФото: Мария ЛЕНЦ
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Telegram Ananlitics опубликовал исследование аудитории официально заблокированного на территории России мессенджера. По данным аналитиков, во Владимирской области живет 63 898 пользователей "Телеграма". Более 47 тысяч из них — мужчины.

В основном владимирские пользователи "Телеграма" - молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Таких - более 21 тысячи человек. Для сравнения, пользователей в возрасте от 45 до 65 лет - чуть более 9 тысяч человек.

Более 13 тысячи пользователей "Телеграма" в 33 регионе зарабатывают от 16 до 30 тысяч рублей. Более 11 тысяч пользователей получают от 31 до 45 тысяч рублей. Среди владимирских пользователей мессенджера есть и весьма обеспеченные люди: более 200 тысяч рублей зарабатывает 1007 человек, в районе 150 тысяч рублей - 2013 человек.

Более 15 тысяч пользователей мессенджера работают в IT-индустрии, более 11 тысяч человек - на различных производствах. Политиков (вернее тех, кто себя таковыми считают) во владимирском сегменте "Телеграма" - 252 человека. Еще 2500 пользователей мессенджера из Владимирской области - педагоги. 3500 владимирских пользователей "Телеграма" - пиарщики и маркетологи.

Более 8 тысяч «телеграмщиков» сообщили, что являются руководителями компаний. 3200 человек заявили, что владеют собственным бизнесом. Более всего среди пользователей мессенджера во Владимирской области - безработных. Таковых насчиталось аж 16 300 человек.

Самый популярный "Телеграм"-канал Владимирской области насчитывает 2100 подписчиков. Второй по популярности канал региона отстает не сильно - 2000 подписчиков. Более 1000 подписчиков имеет только три канала, еще 22 набрали от 900 до 20 читателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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