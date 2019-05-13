Мессенджером "Телеграм" пользуются 63 898 жителей Владимирской области

Telegram Ananlitics опубликовал исследование аудитории официально заблокированного на территории России мессенджера. По данным аналитиков, во Владимирской области живет 63 898 пользователей "Телеграма". Более 47 тысяч из них — мужчины.

В основном владимирские пользователи "Телеграма" - молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Таких - более 21 тысячи человек. Для сравнения, пользователей в возрасте от 45 до 65 лет - чуть более 9 тысяч человек.

Более 13 тысячи пользователей "Телеграма" в 33 регионе зарабатывают от 16 до 30 тысяч рублей. Более 11 тысяч пользователей получают от 31 до 45 тысяч рублей. Среди владимирских пользователей мессенджера есть и весьма обеспеченные люди: более 200 тысяч рублей зарабатывает 1007 человек, в районе 150 тысяч рублей - 2013 человек.

Более 15 тысяч пользователей мессенджера работают в IT-индустрии, более 11 тысяч человек - на различных производствах. Политиков (вернее тех, кто себя таковыми считают) во владимирском сегменте "Телеграма" - 252 человека. Еще 2500 пользователей мессенджера из Владимирской области - педагоги. 3500 владимирских пользователей "Телеграма" - пиарщики и маркетологи.

Более 8 тысяч «телеграмщиков» сообщили, что являются руководителями компаний. 3200 человек заявили, что владеют собственным бизнесом. Более всего среди пользователей мессенджера во Владимирской области - безработных. Таковых насчиталось аж 16 300 человек.

Самый популярный "Телеграм"-канал Владимирской области насчитывает 2100 подписчиков. Второй по популярности канал региона отстает не сильно - 2000 подписчиков. Более 1000 подписчиков имеет только три канала, еще 22 набрали от 900 до 20 читателей.