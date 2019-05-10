Необычную коллекцию fashion-кукол собирает жительница Владимира

По образованию – юрист и переводчик английского, жительница Владимира Полина Сурьянинова черпает вдохновение не в поиске интересных рецептов для семейного ужина или выращивания новых сортов цветов.

Игра в куклы

37-летняя красотка с внешностью модели выбрала для себя другое увлечение: она собирает fashion-кукол. Эти дивы отличаются от обычных представительниц кукольного мира изысканной красотой, ценой и количеством выпущенных экземпляров.

Полина Сурьянинова

- Все началось именно с Барби. Возможно сказалось моё пост-перестроечное детство, когда эта кукла была мечтой каждой девочки, но мое хобби - «в поисках прекрасного». В куклах фирмы Mattel – Барби меня привлекали только fashion-куклы. Модельные образы, которые носили реплики аутфитов (аутфит – это модные вещи, которые, сочетаясь между собой, образуют законченный образ — Ред.) с подиума, куколки, руку к которым приложил какой- либо дизайнер... И в своих поисках я нашла других кукол, именно которым я и отдала своё сердце. Это куклы фирмы Integrity toys - американские лимитированные коллекционные куклы.

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Стандарты красоты

Рост этих кукол стандартен - 12 и 16 дюймов. Эксклюзивными свои произведения сделал дизайнер с мировым именем Джейсон Ву. Их аутфиты созданы по мотивам реальных луков от мировых кутюрье, мейк напыляется индивидуально для каждой куклы, каждый выпуск имеет тираж, как правило, не более 1500, обычно 600-800 кукол. В комплекте к модной штучке прилагается набор реалистичных аксессуаров.

Перевыпуск модных красоток не практикуют, в общем, каждая кукла – раритет. Но их можно приобрести у коллекционеров и дилеров. Для этого есть много всевозможных площадок. Кстати, если серьезно заниматься коллекционированием, можно впоследствии заработать хорошие деньги: со временем цены на таких кукол растут. Стоимость старых моделей может достигать от 10 000 до 100 000 рублей. Цены на кукол из новых коллекций, по словам Полины, начинаются от 120 долларов.

За последний год через руки Полины Сурьяниновой прошло около 15 кукол. Из них в коллекции остались единицы. Молодая женщина мечтает создать «костяк» коллекции, кукол, которые будут являться источником вдохновения, музами, а не занимать место на полках.

.Фото: из архива героя публикации

В свете софитов – элита кукол

Коллекционер Сурьянинова не гонится за количеством кукол, ей интересно не просто владеть такими экспонатами из мира fashion-индустрии. Полина обожает создавать образы, главными героинями которых становятся заокеанские гостьи. Жемчужина коллекции - Эрин Метамофозис. Ее многослойное шифоновое платье во многом схоже с нарядами Giambattista Valli с асимметричной юбкой.

- Я оставляю у себя в коллекции только тех кукол, с которыми получается найти общий язык, именно с ними создаются незабываемые образы на фотосессиях. Кукольные фотосеты - это ещё одна грань моего увлечения. Наибольшее удовольствие мне приносит процесс: придумать образ для куклы, увидеть и раскрыть её характер, подобрать, найти и приобрести кукле аутфит и устроить фотосессию, после которой получатся очень красивые фотографии, ими можно поделиться в Instagram со своими коллегами по хобби, - рассказывает Полина.

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Коллекционер с многолетним стажем, Полина уверена, что у каждой куклы есть характер. С некоторыми - за пару снимков получается отличные кадры, другие «упрямятся», не идут на диалог. Место для фотосессии детально прорабатывается, впрочем, иногда Полина фотографирует кукол дома с подругой, но на профессиональную камеру.

- Замечаю за собой, что уже хочется более профессионального подхода: изучаю искусство профессиональной обработки снимков, планирую фотосеты в студии с профессиональными фотографами. Мои творческие планы - развивать свой кукольный инстаграмм канал, организовать витрину дома и сотрудничать с фотографами для создания профессиональных снимков. - говорит коллекционер.

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«Сохоббиты» по увлечению

До 1990-х годов всё внимание коллекционеров было сосредоточено на антикварных и винтажных куклах, но в последние 20 лет стала формироваться очень интересная сфера коллекционирования современных кукол. В своем увлечении жительница Владимира не одинока. Она общается с такими же увлеченными людьми со всего мира.

- Сейчас в соцсетях существуют целые сообщества любителей кукол, где мы можем обсуждать последние новости клуба, приобретать и продавать аутфиты, кукол и просто находить друзей, «коллег» по хобби. Мы называем друг друга- «сохоббиты». Все мы взрослые люди абсолютно разных профессий вот с таким вот увлечением. Некоторым интересно именно изготовлением аутфитов для этих красоток. Одежда для кукол - это миниатюры реальной одежды, что также определяет высокую стоимость нарядов. Среди таких людей уже есть мастера, получившие мировую известность. Конечно же, мое увлечение во многом определяет и мои вкусы в одежде. Иногда, просматривая коллекции на сайте интернет - магазина, ловлю себя на мысли: «О! А сумочка-то как у моей Жизель!»

График два через два позволяет Полине творчески подходить к своей жизни. У нее есть время на ребёнка, школу и, конечно, на творчество. Она любит рано вставать: читать, пить кофе и обязательно мечтать. А если уже придуман образ для фотосессии, все утро в свой законный выходной Полина наверняка проведет за съемками кукол в сногсшибательных нарядах. Говорит, самый хороший свет — до обеда.