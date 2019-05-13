2019-05-10T13:18:13+03:00
Общество

Мошенники ловят владимирцев на заблокированные банковские карты

Жертвами жуликов становятся молодые люди 25-40 лет
Вероника ПАНИНА
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..Фото: Александр ГЛУЗ
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Во владимирском отделении Банка России рассказали, что самым частым способом мошенничества в последнее время становится ложное сообщение о блокировке карты. «35-летняя жительница Владимира получила сообщение, что ее карта заблокирована, с карты пытаются снять деньги. Незнакомец по телефону потребовал продиктовать номер карты и цифры, расположенные с обратной стороны. Женщина ответила на все вопросы, в результате мошенник украл с карты 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело», - так выглядит типичное сообщение в криминальное хронике.

По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Банка России, чаще всего жертвами таких мошенничеств становятся активные, много работающие люди от 25 до 40 лет. С пенсионерами в последние годы много работают и полиция, и социальные службы, они становятся осторожнее, да и на карте у них редко бывает много денег. А экономически активное население имеет несколько карт, проводит по ним много операций, в том числе в интернете, а также читает фейковые новости, где рассказывается о блокировке карт за переводы в 1000 рублей и прочая ерунда. Поэтому они с легкостью верят в сообщения о блокировке, а дальше - звонок мошенника, «цыганский гипноз» и прощай сумма на счету, иногда большая.

Что же делать, если вам пришло сообщение, что карта заблокирована и нужно перезвонить по указанному номеру телефона? В первую очередь - ничего. Это не экстренная ситуация, деньги с карты, пока вы сами не поможете мошенникам, никуда не денутся.

- Когда карту блокируют, по ней нельзя совершать переводы и платежи, а также снимать наличные. При этом деньги остаются на вашем счете. В случае проблем с картой звоните только на официальный номер горячей линии своего банка – он указан на обратной стороне карты и на сайте банка. Лучше сохранить этот номер в своем мобильном телефоне, чтобы он всегда был под рукой. Уточните по телефону горячей линии банка, точно ли ваша карта заблокирована, и если да, то по какой причине, - советует управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.

В каких случаях вашу карту могут заблокировать?

1. Три раза неверно введен ПИН-код в банкомате или терминале.

В этом случае вам придет сообщение о блокировке, а через 24 часа, если вы не заявите, что карта украдена, она разблокируется сама. Если вам карта нужна срочно или блокировка не отпала через сутки, позвоните на горячую линию банка.

2. Банк заподозрил мошенничество

Если операция выглядит сомнительной, банк попытается связаться с вами и выяснить, вы ли отправляете деньги или это делают мошенники. Даже в этом случае у вас не попросят ПИН-код, максимум - подтвердить свою личность.

- Если вам звонит сотрудник банка и сообщает о подозрительной операции, поблагодарите его и скажите, что перезвоните через минуту. Мошенники научились подделывать официальные телефонные номера банков. Поэтому стоит набрать номер горячей линии самому, - советует Надежда Калашинкова.

Если же сотрудники банка не смогут с вами связаться в течение двух суток, то после этого срока блокировка автоматически снимется и платеж пройдет.

3. Операции по вашей карте похожи на отмывание доходов

Существует закон, который обязывает банки противодействовать отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Если банк увидит признаки возможного нарушения закона, он откажется проводить платежи и выдавать наличные деньги, а затем может заблокировать вашу карту и расторгнуть договор. Если вы ничего не нарушали, объясните банку, что это за платеж. Если перевод денег не связан с отмыванием преступных доходов, банк разблокирует карту.

4. Банк выполняет постановление суда или службы судебных приставов

Если вы задолжали за коммуналку или по алиментам и есть решение суда о взыскании, вступившее в законную силу, то по требованию судебных приставов ваши деньги могут арестовать. Либо по требованию суда заблокировать сумму задолженности на вашем счете, пока будет рассматриваться дело. При этом суд направит вам заказное письмо с судебным актом о блокировке денег.

Суд заблокирует только именно ту сумму, которую вы задолжали, а не карту. При этом счет и привязанная к нему карта по-прежнему будут работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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