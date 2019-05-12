2019-05-10T13:18:13+03:00
Общество

Владимирским кошкам опасно гулять самим по себе

Все чаще владимирцы жалуются, что их питомцев на самовыгуле забирают и пытаются пристроить в новый дом
Ольга МАКАРОВА
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..Фото: Ольга МАКАРОВА
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Жительница Владимира Наталья заметила, что ее домашняя кошка больше месяца сама не просила еды, к миске подходила крайне редко, совсем перестала играть, стала вялой и даже болезненной. Наталья принесла любимицу ветеринару, а тот заявил: «Ваша кошка потеряла интерес к жизни! Выпустите ее погулять».

Так гулять или не гулять? Это вопрос все чаще задают себе владельцы домашних кошек. Хвостатые и усатые, которые никогда не видели улицы, часто сами просятся на прогулку, но не каждый владелец рискнет отправить питомца на самовыгул. Тем более — пугливых кошек.

В моем дворе одна хозяйка кошки выгуливает свою рыжую кошку каждый день, как маленькую собачку — на шлейке и поводке.

- Мы так гуляем с детства, - поделилась Марина. - Балкона, где Нюся может погулять, у меня нет, а в форточку, куда она постоянно сует свой нос, она и выпасть может. Квартира у меня высоко, мягко ли приземлится — не ясно. Нам ветеринар советовал гулять именно на шлейке, чтобы животное не могло испугаться и убежать, например, в подвал, или под проезжающую машину. Так и гуляем. А те, кто просто так выпускает кота или кошку на улицу в городе, поражают. Столько видела случаев, когда животных банально подбирали зоозащитники и отдавали в другую семью.

Вопрос, нужно ли вообще выпускать кошку на улицу, и если надо — то при каких условиях, отвечает владимирский ветеринарный врач Николай Лапкин.

. Фото: Ольга МАКАРОВА

.Фото: Ольга МАКАРОВА

- Я убежден на 90%, что кошки в городских условиях должны быть домашними питомцами, - сказал Николай Лапкин. - Есть ряд опасностей, которые таит в себе улица — это и заболевания, от которых прививок просто нет, и автомобильное сообщение, и живодеры, которые могут принять кота за бездомного. Если животное не просится на прогулку — не стоит приучать его к улице. Если все-таки животное хочет гулять, то выгуливать его нужно только под присмотром. Кошки пугливы и от любого звука убегут в безопасное место. И оно — не всегда рядом с хозяином. Если животному бежать некуда, то они будут защищаться и проявлять агрессию даже к владельцу. Например, если кошка спряталась в подвал, вытащить ее будет очень трудно. Поэтому выгул должен производиться на шлейке и на поводке не длиннее метра, буквально говоря — на короткой ноге. И приучать к улице животное нужно постепенно, не создавая для него стрессовой ситуации. Сперва вынести на улицу на руках, при испуге животного стоит вернуться домой. Потом, когда страх перед улицей утихнет, можно уже опустить животное на землю около ноги, а после уже выгуливать. При этом, животное должно быть кастрировано или стерилизовано, так как поведение в «половой период» при запахе феромонов может измениться даже у тех животных, которые раньше на подобное не реагировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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