В Мещере четверо браконьеров застрелили лося

Уже не в первый раз в этом году во Владимирской области браконьеры незаконно убивают лосей. Последний случай произошел не так давно в заказнике «Муромский», который входит в состав национального парка «Мещера».

Во время поездки по территории в районе деревни Моисеевка Гороховецкого района инспекторы заказника услышали выстрелы. Через пятнадцать минут они вышли на четырех мужчин, разделывавших тушу животного. Бросаться на вооруженных людей и задерживать их инспекторы не стали, а предпочли сначала понаблюдать, как любители незаконной охоты закидывали мясо в мешки. Потом двое браконьеров ушли, а наблюдатели задержали оставшихся, в мешках у которых нашлись мясо, топор и нож, а рядом валились остатки окровавленной лосиной туши.

О незаконной охоте сообщили в полицию, сотрудники которой приехали и забрали двух товарищей вместе с мясом и оружием. Сейчас проводится проверка, не исключено, что после ее завершения браконьерам грозит уголовная ответственность за незаконную охоту на особо охраняемой природной территории.

Напомним, что пару недель назад за незаконную охоту, закончившуюся убийством лося и беременной лосихи, к уголовной ответственности уже привлекли браконьера, промышлявшего в заповеднике неподалеку от деревни Шумилиха. Если суд признает его виновным, ему грозит или штраф в полмиллиона рублей, или реальный срок до двух лет.

Кстати, хотя лосей можно встретить в разных уголках нашего региона, браконьеры традиционно активнее орудуют в Гороховецком, Вязниковском и Ковровском районах.

КОНКРЕТНО

Охота на лосей во Владимирской области разрешена с 1 октября по 31 декабря, а с 1 по 30 сентября можно охотиться только взрослых самцов во время гона.

Отправляясь за добычей, охотник должен иметь:

- охотничий билет;

- разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия;

- разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Во Владимирской области можно охотиться на оленей (сезон охоты совпадает с сезоном охоты на лосей), кабанов (с 1 июня и до конца февраля), а также кротов, хомяков, барсуков, зайцев, куниц, бобров, ондатр, лисиц, енотовидных собак, ласок и горностаев. Кроме того, охотник может добывать и птиц – гусей, уток, вальдшнепов, тетеревов, глухарей, рябчиков и серых ворон.