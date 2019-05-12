2019-05-10T13:18:13+03:00
Общество

Как во Владимирской области жульничают с разрешенным сбором валежника

В Петушинском районе под видом валежника рубят самый ценный лес Владимирской области
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Закон, над которым смеялись, наверно, больше всего - о сборе валежника - оказался совсем не смешным, а проблемным. С 1 января в России наконец разрешили собирать сухие ветки деревьев, упавшие на землю. Некоторые жители Владимирской области восприняли эту новость с особым энтузиазмом. Сразу после выхода закона один предприниматель приехал на территорию Заречного лесничества на тракторе и начал пилить сухостой - самый ценный лес региона. Звуки бензопилы услышали местные жители и сообщили в полицию. Мужчину, не успевшего нагрузить лесом грузовик, задержали. Людям в форме лесоруб со знанием дела заявил, что собирает валежник - теперь же разрешено!

- Нарушитель успел вырубить 98 кубометров сухостоя, - рассказывает директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Иван Петухов. - Разумеется, такой лес - не валежник. Это наиболее ценный материал для строительства домов, его очень ценят в Финляндии.

По словам главного лесничего области, закон о сборе валежника принимался в первую очередь для улучшения санитарного состояния леса. Понятно, что если деревенский житель пошел за дровами за 5-10 километров, то он явно не валежник будет собирать. Вместе с тем, если в лесу ураган повалил одно дерево, то его, в принципе, можно забрать как валежник. Но перед тем, как нанимать трактор, лучше все таки спросить об этом в лесничестве.

Не менее сложной проблемой стали махинации с лесом под отопление. Поясним. Сельским жителям, к домам которых не подведен газопровод, полагается 20 кубометров льготных дров каждую зиму.

- Бесплатного леса у нас нет, - поясняет директор департамента Иван Петухов. - Но кубометр древесины под отопление обойдется по льготным ценам где-то в 150 рублей. Естественно, таких цен на рынке нет.

Зная эту нехитрую математику, четыре жителя Гусь-Хрустального района приехали в лесничество с заявками от 150 жителей каждый. Древесину под отопление житель должен вывести и распилить сам, но мало кто на это способен. И приехавшие с заявками люди выступили как посредники. Их существование, в общем-то не новость. Но объемы заготовки поразили видавших виды лесников. В итоге, проводится проверка, кому из заявителей на самом деле нужен лес.

- 2 тысячи кубометров леса обеспечат пилораму работой на три месяца, - поясняет Иван Петухов. - Четыре таких посредника могут обеспечить годовой объем работы для пилорамы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Врач военного госпиталя спустя 75 лет получила свой портрет, нарисованный ее пациентом
Племянник фронтового разведчика Дмитрия Фомина продолжает искать людей, изображенных на портретах, которые нарисовал его дядя во время лечения в Сызранском эвакуационном госпитале
Новости 24
Жительница Лакинска осуждена за незаконную торговлю алкоголем
Ковровчанка, продававшая свадебное платье, стала жертвой мошенников
Во Владимире липы посадят около детсадов и школ
Владимирскую область ждет гроза, град и ураган
В Суздальском районе на пожаре погиб мужчина
В Муроме с новой спортплощадки украли снаряды
В Вязниковском районе прошел мотокросс, посвященный Дню Победы
Владимирская область примет участие в московской аграрной выставке «Золотая осень – 2019»
"Детям войны" во Владимирской области окажут поддержку
9-минутный салют подытожил День Победы во Владимире
Более 50 тысяч владимирцев отметили День Победы.
Во Владимире пройдет международная научная конференция памяти святых Кирилла и Мефодия
На площади Победы начался парад техники
Владимирцы о "Бессмертном полке": "Дух захватывает от бесконечности рядов!"
Губернатор Владимир Сипягин в рядах "Бессмертного полка" несет портрет брата отца
На Площади Победы продают гвоздики за 60 рублей
В "Бессмертный полк" во Владимире уже записались 15 тысяч человек
У филармонии во Владимире начинает формироваться колонна Бессмертного полка
Заместитель губернатора Владимирской области Александр Трутнев отработал последний день в администрации
Владимирский уклонист получил штраф
В Гусь-Хрустальном восстановили мемориальную доску Солженицыну, которую разбили вандалы