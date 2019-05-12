Как во Владимирской области жульничают с разрешенным сбором валежника

Закон, над которым смеялись, наверно, больше всего - о сборе валежника - оказался совсем не смешным, а проблемным. С 1 января в России наконец разрешили собирать сухие ветки деревьев, упавшие на землю. Некоторые жители Владимирской области восприняли эту новость с особым энтузиазмом. Сразу после выхода закона один предприниматель приехал на территорию Заречного лесничества на тракторе и начал пилить сухостой - самый ценный лес региона. Звуки бензопилы услышали местные жители и сообщили в полицию. Мужчину, не успевшего нагрузить лесом грузовик, задержали. Людям в форме лесоруб со знанием дела заявил, что собирает валежник - теперь же разрешено!

- Нарушитель успел вырубить 98 кубометров сухостоя, - рассказывает директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Иван Петухов. - Разумеется, такой лес - не валежник. Это наиболее ценный материал для строительства домов, его очень ценят в Финляндии.

По словам главного лесничего области, закон о сборе валежника принимался в первую очередь для улучшения санитарного состояния леса. Понятно, что если деревенский житель пошел за дровами за 5-10 километров, то он явно не валежник будет собирать. Вместе с тем, если в лесу ураган повалил одно дерево, то его, в принципе, можно забрать как валежник. Но перед тем, как нанимать трактор, лучше все таки спросить об этом в лесничестве.

Не менее сложной проблемой стали махинации с лесом под отопление. Поясним. Сельским жителям, к домам которых не подведен газопровод, полагается 20 кубометров льготных дров каждую зиму.

- Бесплатного леса у нас нет, - поясняет директор департамента Иван Петухов. - Но кубометр древесины под отопление обойдется по льготным ценам где-то в 150 рублей. Естественно, таких цен на рынке нет.

Зная эту нехитрую математику, четыре жителя Гусь-Хрустального района приехали в лесничество с заявками от 150 жителей каждый. Древесину под отопление житель должен вывести и распилить сам, но мало кто на это способен. И приехавшие с заявками люди выступили как посредники. Их существование, в общем-то не новость. Но объемы заготовки поразили видавших виды лесников. В итоге, проводится проверка, кому из заявителей на самом деле нужен лес.

- 2 тысячи кубометров леса обеспечат пилораму работой на три месяца, - поясняет Иван Петухов. - Четыре таких посредника могут обеспечить годовой объем работы для пилорамы.