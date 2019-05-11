Молодые националисты нападали на мигрантов в Москве и Владимире

Силовики подозревают активных националистов, задержанных 7 мая в Москве, Подмосковье и Владимире, в совершении как насильственных, так и экстремистских преступлений в разных регионах. По версии следствия, лидеры и члены организации пропагандировали националистические идеи и регулярно вербовали новых членов.

Националисты не останавливались только на разжигании межнациональной ненависти на словах, но и, используя травматы и холодное оружие, совершили ряд нападений по националистическим мотивам на мигрантов в Москве, Владимире и Рязани. После задержания в квартирах, где жили подозреваемые, провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли травматическое и холодное оружие, тактическое снаряжение, печатную атрибутику, а также средства связи и магнитные носители информации, подтверждающие участие задержанных в преступлениях.

Как сообщили в Главном Следственном управлении СК РФ по городу Москве, все началось в июне 2017 года, когда восемнадцатилетний молодой человек создал экстремистское сообщество, которым руководил, и привлек в него еще пятерых юношей, трое из которых были несовершеннолетними. Они создали страницы в соцсетях, где обсуждали общие цели и задачи, правила внутри группы и сбор денег. Кроме того, страницы помогали проверять приверженность к националистическим идеям новых участников. У сообщества была разработана своя символика и даже манифест из десяти пунктов с правилами организации.

Сейчас возбуждено уголовное дело, задержанные, в зависимости от роли каждого, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ – создание и участие в экстремистском сообществе.