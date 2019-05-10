Вместе на велосипеде: Владимирская семья коллекционирует необычных «педальных коней» и ездит на них

Ксения Шувалова «заболела» велосипедами лет 10 назад после знакомства с мужем – Павел, опытный велосипедист, объехал на двухколесном друге весь Крым. Сначала семья просто наслаждалась велопрогулками, параллельно обсуждая, каким делом для себя и для души они бы хотели заниматься.

Так родилась идея «велокафе», положившего начало коллекции, – велосипеда, соединенного с корпусом, в котором прячется кофемашина, холодильник и даже раковина. На создание конструкции ушло почти два года, Павел собирал его вечерами, после основной работы. Часть деталей сделал сам, часть, например, колеса, пришлось заказывать. Чтобы легче ездить с кафе, которое пустым весит 80 килограммов, а при полной загрузке полтора центнера, Павел встроил электропривод. Правда, быстрее пятнадцати километров на нем не разгонялся – все-таки страшно не удержать это махину.

Пенни-фартинг

После велокафе велосипедная коллекция стала пополняться. Велосипеды появились не только на украшениях, кружках или футболках, но и в натуральную величину. Часть экземпляров Павел тоже собрал своими руками, например, превратив старую швейную машинку в беговел, часть покупали на аукционах.

- У нас в приоритете необычные, чудесные велосипеды, которые могли удивлять людей, а не просто старые, антикварные модели, - рассказывает Ксения Шувалова. – У каждого из наших велосипедов своя история. Например, наш пенни-фартинг не просто исторический велосипед, он пережил две войны, послужил саратовскому цирку, ему есть о чем рассказать. Американский тандем, появившийся у нас сразу после велокафе, из другой эпохи, но тоже притягивает взгляды. Велосипед «Стрида» тоже очень специфический, его нельзя не заметить. Современный складной велосипед с небольшими, как у самоката, колесами, покорил нас необычным решением, мы за ним специально поехали в Ковров. Он весит всего четыре килограмма, но при этом легко выдерживает взрослого человека и по ровному асфальту едет легко и быстро. А коня педального забрали у соседей по садам, они собирались выбросить его на свалку, а мы не смогли пройти мимо. Все-таки кроме нас такое ретро мало кому интересно.

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В семье уверены – на велосипедах нужно кататься, поэтому все экземпляры абсолютно рабочие, в том числе и многое повидавший пенни-фартинг. Павел сам отреставрировал его, постаравшись сохранить первозданный вид и даже потертое седло. Велокафе отработало два сезона, а на тандеме семья почти в полном составе, оставив дома только малыша, выбирается на прогулки, посадив семилетнего сына в велокресло. Любимый маршрут – от Соколова-Соколенка доехать до Покрова-на-Нерли, но случаются и более дальние поездки, например, на открытие велосезона в Москву. Велоколлекционеры признаются, что увидев семью на двойном велосипеде, многие горожане удивляются, сигналят, смеются. Иногда даже спрашивают, что это за экспонат.

- Мы по-доброму удивляем людей, а чтобы усилить эффект, выбираем для прогулок одежду в одном стиле, – делится Ксения.

Семья уверяет, что тандем удобнее, чем два отдельных велосипеда – и ехать легче, и колес меньше накачивать. Правда, без приключений тоже не обходится.

- Однажды нас на лугу у храма застала гроза. Пришлось срочно искать грузовой автомобиль, который бы доставил наш тандем домой, ведь велосипед большой, не во всякий кузов влезет, - вспоминает горожанка.

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Ксения признается, что в планах пополнять коллекцию и дальше. Спинка железной кровати, которую они нашли, скоро под умелыми руками Павла превратится в велосипед – он уже придумал, как приделать к ней колеса.

- О многих моделях мы пока только мечтаем, как и о том, чтобы создать стационарное кафе велосипедов. В Австрии есть велосипед-праздник: он едет, и взрываются хлопушки! Нам такой надо. Но это дорогое удовольствие. Пенни-фартинг стоил семьдесят тысяч рублей. Можно было в Турцию слетать – а мы велосипед купили. Очень долго решали: покупать ли новую машину или лучше сто велосипедов. Но наша коллекция и дальше будет расти, - признается Ксения.