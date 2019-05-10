2019-05-08T15:49:18+03:00
Общество

У Владимира Сипягина появились два земельных участка

Вслед за депутатами Заксобрания и владимирского горсовета данные о доходах за 2018 год опубликовали губернатор и его заместители
Сергей МОРКОВКИН
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Владимир СипягинВладимир СипягинФото: Администрация Владимирской области
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В декларациях вице-губернаторов немало неожиданностей. Оказалось, что у жен заместителей главы области есть квартиры в южноевропейских странах, а одна из них — платит ипотеку.

Во владениях губернатора - два новых участка земли

Декларация самого губернатора Владимирской области Владимира Сипягина не сильно отличается от данных за 2017 год, когда он был депутатом ЗС. За 2018 год глава региона заработал 2 миллиона 92 тысячи рублей, это на 400 тысяч рублей больше, чем в бытность Владимира Сипягина депутатом Заксобрания.

Зато у губернатора в этом году появились два больших земельных участка (8,2 и 13 гектаров), а квартира на 89,6 квадратных метров существовала и в прошлые годы. Еще одна квартира на 184 "квадрата" у Владимира Сипягина находится в долевой собственности.

Машин, гаражей и парковочных мест в собственности губернатора Владимирской области не значится.

Самый большой доход — у Марины Чекуновой

Кроме Вячеслава Кузина все вице-губернаторы отчитались об имуществе и доходах впервые.

Самый большой доход за прошлый год задекларировала врио вице-губернатора по социальной политике Марина Чекунова - 3,5 миллиона рублей. Кроме того, у нее в собственности три квартиры, большой дом на 180 квадратных метров и земельный участок. Супруг социального губернатора заработал 480 тысяч рублей.

Вице-губернаторы Владимирской области Максим Брусенцов, Вячеслав Климанов, Александр Байер, Вячеслав Кузина, Фото: Администрация Владимирской области

Вице-губернаторы Владимирской области Максим Брусенцов, Вячеслав Климанов, Александр Байер, Вячеслав Кузина,Фото: Администрация Владимирской области

Чуть меньше задекларировал врио первый заместителя губернатора по промышленной политике Максим Брусенцов - 3,4 миллиона рублей. У самого вице-губернатора в собственности есть лишь небольшая квартира в 63 "квадрата". А вот жена правой руки губернатора при годовом заработке в 110 тысячи рублей имеет два земельных участка, дом, большую баню и различные доли квартир. Одна из них - 1/3 небольшой квартиры в Испании. При этом, в качестве источника средств на покупку одной из квартир указан ипотечный кредит.

Главный старожил администрации области - единственный вице-губернатор без приставки врио Вячеслав Кузин задекларировал доход 3,2 милллиона рублей. Его супруга заработала 1,8 миллиона рублей. В собственности семьи все по-старому: квартира, гаражный бокс, земельный участок и дача на 120 квадратных метра.

Выходец из известной дипломатической семьи врио вице-губернатора Аркадий Боцан-Харченко, отвечающий за развитие информационного общества, за год заработал 2,7 миллиона рублей. В собственности у него есть квартира на 87 квадратных метров. Кроме того, еще одна квартира у него находится в пользовании. Жена вице-губернатора заработала 1,5 миллиона рублей, на нее оформлены половина квартиры в России и треть квартиры в Болгарии. Также, супруга вице-губернатора владеет машиной Audi Q5.

Отвечающий за ЖКХ региона Александр Байер задекларировал доход в 2,5 миллиона рублей. В собственности у него два дома, два земельных участка, просторная квартира в пользовании и небольшая квартира (72 квадратных метра) в Черногории. Жена вице-губернатора заработала 112 тысяч рублей, в собственности у нее машина Range Rover Evoque и квартира на 62 "квадрата" в Черногории.

Наконец, представитель Владимирской области в Москве Вячеслав Климанов за год заработал 1,4 миллиона рублей. В собственности у него три земельных участка, два дома и машина Volvo XC 90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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