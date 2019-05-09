Ковровчанин на свои деньги восстановил мемориал героям Великой Отечественной войны

В селе Санниково Ковровского района 25-летний Мурад Хамизилаев и пять его друзей-товарищей восстановили памятник бойцам, павшим в Великой Отечественной войне. Все материалы, по словам Мурада, они покупали за личные деньги, а работы проводили своими силами. Чуть больше чем за месяц энтузиасты обновили выцветший мемориал, положили плитку, установили вокруг памятника ограду.

Первое время местные на инициативу молодежи смотрели косо.

- Люди просто не верили, что мы просто так взяли и начали приводить мемориал в порядок, - рассказал ковровчанин. - Сперва пришлось смириться с недоверием.

Людей понять можно. Приехал трактор — разрыл вокруг мемориала площадку. Потом молодые люди срубили ель, что тут росла. На месте остался лишь бюст с именами героев, не вернувшихся с войны. Народ просто испугался, что молодежь не доделает работу и бросит ее на полпути.

А так мемориал выглядел раньше

- Но мы каждый день после работы приходили и продолжали работать, - говорит Мурад. - Памятник я хотел отремонтировать давно, еще в прошлом году. Благо, знания в сфере строительства есть, была финансовая возможность купить материал.

Конкретную сумму, которая ушла на мемориал, Мурад так и не сказал, сообщив только, что ценник «больше ста тысяч». Причину объяснил просто - «тут не в деньгах дело».

Дед Мурада прошел всю войну. Про тяжелые годы внукам и маленькому Мураду не рассказывал, говоря, что война — это беда, которую никому не пожелаешь.

Теперь, когда бюст, на котором больше трех сотен имен, обновили, местные жители и власти Клязьминского сельского поселения, к которому относился деревня Санниково, благодарят Мурада и его друзей.

К 9 мая территорию памятника облагородили, на клумбы высадили хризантемы В будущем территорию вокруг памятника облагородят и озеленят, на клумбы весной высадят хризантемы. Власти при этом обещали помочь с освещением по периметру обелиска.