Город Владимир оставили без областных денег

30 апреля администрация Владимирской области приостановила выплаты городу Владимиру дотаций на сбалансированность бюджета. В этом году город должен был получить от области 113 миллионов рублей, но для этого мэрии нужно было подписать соглашение, в котором неявно говорится о снижении дефицита муниципальной казны на 5 процентов (сейчас он равен 7,8 процентам, по федеральному законодательству не должен превышать 10 процентов). Власти города посчитали, что справиться с таким требованием экономика города не в силах, поэтому подписывать соглашение не стала. За почти полгода город успел получить от Владимирской области 30 миллионов рублей. Остальные 80 миллионов, видимо, областной центр не получит.

Текст соглашения, о котором идет речь, опубликован пресс-секретарем губернатора Владимира Сипягина Ольгой Петровой. Также его можно прочесть и на сайте департамента бюджетной и налоговой политике администрации Владимирской области. По данным пресс-службы администрации Владимирской области, этот договор типовой для всех муниципалитетов. Его подписали все главы районов и городов Владимирской области кроме администрации города Владимира. Также в пресс-службе областной администрации заверили, что город Владимир в прошлые годы дотации не получал.

Откуда появились 5 процентов?

Итак, конфликт крутится вокруг 5-процентного дефицита городского бюджета. Что это значит? Это значит, что доходы бюджета города Владимира не должны быть ниже расходов на 5 процентов. В мэрии Владимира считают, что их изначально заставляют подписать договор с невыполнимыми условиями.

Кстати, в администрации Владимирской области были удивлены появлением пяти процентов. По их версии, изначально в договоре не было пункта о таком уровне дефиците городского бюджета. Наоборот, этот показатель появился благодаря самой администрации города, которая в свое время решила снизить расходы мэрии. При этом в «белом доме» отсылают к другому документу - постановлению администрации города Владимира № 902 от 28 апреля 2018 года.

В администрации города согласны, что в типовом соглашении нет пункта об удержании 5-процентного дефицита городского бюджета, однако есть пункт (Права и обязанности сторон, 2.1.2, г), отсылающий к соглашению на получение областного кредита. Вот там и было указано удержание дефицита городского бюджета на уровне 5%.

В итоге, получается, что представители администрации Владимира и Владимирской области говорят об одном и том же, просто несколько разными словами.

Позиция администрации города Владимира

Начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира Александр Карпилович заявил, что администрация города борется в суде за то, чтобы областные власти взяли на себя расходы по выплате зарплат работникам детских садиков - так должно быть по закону. Речь идет о 140 миллионах рублей. Если область будет платить эти деньги, то и никаких дотаций городу не потребуется.

- Мэрия Владимира свободна от иллюзий, - заявил официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Мы работаем с людьми, «на земле», на основе в том числе прогноза социально-экономического развития и современных экономических реалий. Дефицит городского бюджета возник не просто так, а, в частности, в результате возложенных на муниципалитет непрофильных полномочий, которые обязаны финансировать областные власти.

Позиция администрации Владимирской области

Председатель комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Владимирской области Григорий Белов указывает, что те соглашения о бюджетных кредитах, на которые в конечном счете ссылаются обе стороны, были подписаны самой администрацией города при прежнем губернаторе Светлане Орловой. Нынешние областные власти тут никак не замешаны. Кроме того, в прошлые годы текст типового соглашения были таким же, ничего нового в него добавлено не было.

Что будет делать мэрия без дотаций?

В администрации города Владимира пояснили, что если выплаты дотаций прекратятся, то городу придется отказаться от ряда программ по развитию городского пространства. В основном речь идет о тем проектах, которые выполняются на условии софинансирования с администрацией Владимирской области. О том, чтобы снизить заплаты бюджетникам, даже не может идти речи.

- Это немыслимо, - заявил Александр Карпилович. - На подобное никто никогда не пойдет, это защищенные статьи расходов.

Рассматривать вопросы, что надо "урезать", будет владимирский горсовет.