2019-05-08T14:57:00+03:00
Общество

9 мая во Владимире дважды изменят маршруты общественного транспорта

Мэрия опубликовала, как будут ходить автобусы и троллейбусы в праздничный день
Алексей СУХОВ
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9 мая расписание движения автобусов изменится9 мая расписание движения автобусов изменитсяФото: Антон Ноздрин
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Понятное дело, что такой праздник как 9 мая не мог обойтись без перекрытий движения, о чем мы уже писали. В связи с этим городской общественный транспорт дважды в течение дня сменит свои маршруты. Первый раз это произойдет в период с 9 до 13 часов. Второй раз транспорт поедет по-другому с 21 до 23 часов.

Вот полный список маршрутов на 9 мая:

С 9.00 до 13.00:

Троллейбусные маршруты:

№ 1 - театр «Разгуляй» - Золотые ворота.

№ 2 - Река Содышка - Золотые ворота.

№ 5 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будет.

№ 7 - ВЭМЗ - Золотые ворота.

№ 8 - т/к Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - Золотые ворота.

Автобусные маршруты:

№ 1С - Золотые ворота - Сельцо.

№ 5 - Ново-Ямской пер. - ул. 9 Января - ул.Красноармейская - пр-кт Строителей - ул.Горького - Октябрьский пр-кт - ул.Дзержинского - ул.Дворянская - ул.Б.Московская - ул.Гагарина - Центральный рынок - ул.Горького - пр-кт Строителей - ул.Красноармейская - ул. 9 Января - Ново-Ямской пер.

№ 9С - разрывной:

ул.Новгородская - Студеная Гора;

Юго-Западная - ул.Чапаева.

№ 11С - ул.Элеваторная - ул.Лакина - ул.Белякова - ул.Мира - т/ц «Глобус».

№ 12С - разрывной:

мкр.Мостострой - ул.Чапаева;

Золотые ворота - ул.Куйбышева.

№ 14 - разрывной:

т/ц «Глобус» - Рябинка;

ул.Мостостроевская - ул.Чапаева.

№ 15 - разрывной:

мкр.Энергетик - ул.Чапаева;

Золотые ворота - т/ц «Глобус».

№ 17 - завод «Точмаш» - Золотые ворота.

№ 20С - Пиганово - ул.Лакина - ул.Белякова - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - т/ц «Глобус».

№ 21С - мкр.Энергетик - ул.Лакина - ул.Белякова - пр-кт Строителей - ул.Куйбышева.

№ 22 - разрывной:

с.Спасское - ул.Чапаева;

Золотые ворота - т/ц «Глобус».

№ 22С - с.Мосино - ул.Чапаева.

№ 23 - ул.Куйбышева - Рябинка.

№ 24С - разрывной:

т/ц «Глобус» - Рябинка;

ул.3-я Кольцевая - ул.Чапаева.

№№ 25, 26 - разрывные:

Юго-Западная - ул.Чапаева;

ул.Куйбышева - Золотые ворота.

№ 27 - разрывной:

ул.Совхоз «Вышка» - ул.Чапаева;

ул.Растопчина - Золотые ворота.

№ 28 - т/к Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Б.Московская - Золотые ворота.

№ 29С мкр.Энергетик - ул.Лакина - ул.Белякова - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира.

№ 32 - Т/к «Тандем» - т/к Рябинка.

№№ 6С и 36 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будут.

Автобусные маршруты, следующие через улицу Мира в направление улицы Добросельской, проследуют в объезд через улицу Усти-на-Лабе.

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.

С 21.00 до 23.00:

Троллейбусные маршруты:

№ 1 - театр «Разгуляй» - Золотые ворота.

№ 5 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будет.

№ 7 - ВЭМЗ - Золотые ворота.

№ 8 - т/к Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - Золотые ворота.

Автобусные маршруты:

№ 1С - Садовая площадь - Сельцо.

№ 9С - разрывной:

ул.Новгородская - Садовая площадь;

Юго-Западная - ул.Чапаева.

№ 11С - ул.Элеваторная - ул.Лакина - ул.Белякова - ул.Мира - т/ц «Глобус».

№ 12С - разрывной:

мкр.Мостострой - ул.Чапаева;

Садовая площадь - ул.Куйбышева.

№ 14 - разрывной:

т/ц «Глобус» - Рябинка;

ул.Мостостроевская - ул.Чапаева.

№ 15 - разрывной:

мкр.Энергетик - ул.Чапаева;

Садовая площадь - т/ц «Глобус».

№ 17 - завод «Точмаш» - Садовая площадь.

№ 20С - Пиганово - ул.Лакина - ул.Белякова - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - т/ц «Глобус».

№ 21С - мкр.Энергетик - ул.Лакина - ул.Белякова - пр-кт Строителей - ул.Куйбышева.

№ 22 - разрывной:

с.Спасское - ул.Чапаева;

Садовая площадь - т/ц «Глобус».

№ 22С - с.Мосино - ул.Чапаева.

№ 23 - ул.Куйбышева - Рябинка.

№ 24С - разрывной:

т/ц «Глобус» - Рябинка;

ул.3-я Кольцевая - ул.Чапаева.

№№ 25, 26 - разрывные:

Юго-Западная - ул.Чапаева;

ул.Куйбышева - Садовая площадь.

№ 27 - разрывной:

ул.Совхоз «Вышка» - ул.Чапаева;

ул.Растопчина - Садовая площадь.

№ 28 - т/к Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Б.Московская - Садовая площадь.

№ 29С — мкр. Энергетик - ул.Лакина - ул.Белякова - пр-кт Строителей — ул. Горького — ул. Мира.

№ 32 - Т/к «Тандем» - т/к Рябинка.

№ 36 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будет.

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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