9 мая во Владимире дважды изменят маршруты общественного транспорта
Понятное дело, что такой праздник как 9 мая не мог обойтись без перекрытий движения, о чем мы уже писали. В связи с этим городской общественный транспорт дважды в течение дня сменит свои маршруты. Первый раз это произойдет в период с 9 до 13 часов. Второй раз транспорт поедет по-другому с 21 до 23 часов.
Вот полный список маршрутов на 9 мая:
С 9.00 до 13.00:
Троллейбусные маршруты:
№ 1 - театр «Разгуляй» - Золотые ворота.
№ 2 - Река Содышка - Золотые ворота.
№ 5 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будет.
№ 7 - ВЭМЗ - Золотые ворота.
№ 8 - т/к Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - Золотые ворота.
Автобусные маршруты:
№ 1С - Золотые ворота - Сельцо.
№ 5 - Ново-Ямской пер. - ул. 9 Января - ул.Красноармейская - пр-кт Строителей - ул.Горького - Октябрьский пр-кт - ул.Дзержинского - ул.Дворянская - ул.Б.Московская - ул.Гагарина - Центральный рынок - ул.Горького - пр-кт Строителей - ул.Красноармейская - ул. 9 Января - Ново-Ямской пер.
№ 9С - разрывной:
ул.Новгородская - Студеная Гора;
Юго-Западная - ул.Чапаева.
№ 11С - ул.Элеваторная - ул.Лакина - ул.Белякова - ул.Мира - т/ц «Глобус».
№ 12С - разрывной:
мкр.Мостострой - ул.Чапаева;
Золотые ворота - ул.Куйбышева.
№ 14 - разрывной:
т/ц «Глобус» - Рябинка;
ул.Мостостроевская - ул.Чапаева.
№ 15 - разрывной:
мкр.Энергетик - ул.Чапаева;
Золотые ворота - т/ц «Глобус».
№ 17 - завод «Точмаш» - Золотые ворота.
№ 20С - Пиганово - ул.Лакина - ул.Белякова - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - т/ц «Глобус».
№ 21С - мкр.Энергетик - ул.Лакина - ул.Белякова - пр-кт Строителей - ул.Куйбышева.
№ 22 - разрывной:
с.Спасское - ул.Чапаева;
Золотые ворота - т/ц «Глобус».
№ 22С - с.Мосино - ул.Чапаева.
№ 23 - ул.Куйбышева - Рябинка.
№ 24С - разрывной:
т/ц «Глобус» - Рябинка;
ул.3-я Кольцевая - ул.Чапаева.
№№ 25, 26 - разрывные:
Юго-Западная - ул.Чапаева;
ул.Куйбышева - Золотые ворота.
№ 27 - разрывной:
ул.Совхоз «Вышка» - ул.Чапаева;
ул.Растопчина - Золотые ворота.
№ 28 - т/к Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Б.Московская - Золотые ворота.
№ 29С мкр.Энергетик - ул.Лакина - ул.Белякова - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира.
№ 32 - Т/к «Тандем» - т/к Рябинка.
№№ 6С и 36 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будут.
Автобусные маршруты, следующие через улицу Мира в направление улицы Добросельской, проследуют в объезд через улицу Усти-на-Лабе.
Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.
С 21.00 до 23.00:
Троллейбусные маршруты:
№ 1 - театр «Разгуляй» - Золотые ворота.
№ 5 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будет.
№ 7 - ВЭМЗ - Золотые ворота.
№ 8 - т/к Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - Золотые ворота.
Автобусные маршруты:
№ 1С - Садовая площадь - Сельцо.
№ 9С - разрывной:
ул.Новгородская - Садовая площадь;
Юго-Западная - ул.Чапаева.
№ 11С - ул.Элеваторная - ул.Лакина - ул.Белякова - ул.Мира - т/ц «Глобус».
№ 12С - разрывной:
мкр.Мостострой - ул.Чапаева;
Садовая площадь - ул.Куйбышева.
№ 14 - разрывной:
т/ц «Глобус» - Рябинка;
ул.Мостостроевская - ул.Чапаева.
№ 15 - разрывной:
мкр.Энергетик - ул.Чапаева;
Садовая площадь - т/ц «Глобус».
№ 17 - завод «Точмаш» - Садовая площадь.
№ 20С - Пиганово - ул.Лакина - ул.Белякова - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - т/ц «Глобус».
№ 21С - мкр.Энергетик - ул.Лакина - ул.Белякова - пр-кт Строителей - ул.Куйбышева.
№ 22 - разрывной:
с.Спасское - ул.Чапаева;
Садовая площадь - т/ц «Глобус».
№ 22С - с.Мосино - ул.Чапаева.
№ 23 - ул.Куйбышева - Рябинка.
№ 24С - разрывной:
т/ц «Глобус» - Рябинка;
ул.3-я Кольцевая - ул.Чапаева.
№№ 25, 26 - разрывные:
Юго-Западная - ул.Чапаева;
ул.Куйбышева - Садовая площадь.
№ 27 - разрывной:
ул.Совхоз «Вышка» - ул.Чапаева;
ул.Растопчина - Садовая площадь.
№ 28 - т/к Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Б.Московская - Садовая площадь.
№ 29С — мкр. Энергетик - ул.Лакина - ул.Белякова - пр-кт Строителей — ул. Горького — ул. Мира.
№ 32 - Т/к «Тандем» - т/к Рябинка.
№ 36 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будет.
Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU