В мэрии Владимира рассказали о главных площадках празднования Дня Победы

Празднование 9 мая во Владимире всегда стараются провести с размахом. В этом году в рамках Дня Победы планируется провести 93 мероприятия, которые состоятся на главных площадях города - Победы и Соборной, а также в парках и микрорайонах.

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В этом году организаторы праздника помогут узнать владимирцам и гостям города о боевом прошлом своих дедов — участников Великой Отечественной войны. Для этого достаточно назвать его имя и фамилию поисковикам, которые будут работать на Никитском бульваре 8 мая. Там же с 17.00 заработает «парк виртуальной реальности»: надев специальные очки, можно с помощью симулятора окунуться в реальность военных лет.

- Также у нас запланирована выставка фотографий и экспонатов поискового движения, - рассказала начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации областного центра Ольга Молева. - Будет еще одна «фишка»: арт-объект в виде свечи, на котором мы напишем пожелания ветеранам, потом эту свечу зажжем. Кроме этого, на Никитском бульваре 8 мая пройдет творческий вечер «За день до Победы», где любой желающий сможет спеть песни военных лет, прочесть стихи. Затем состоится встреча с ветеранами и гала-концерт участников фестиваля «Пою, мое Отечество».

Вечер по традиции завершится открытым кинопоказом. На экране зрители увидят новый фильм «Солдатик».

Также 8 мая в 17.00 на другой праздничной площадке – Соборной площади — стартует творческий проект «Песни Великой Победы».

- Он реализуется уже несколько лет подряд, но каждый год принимает новую форму. Например, в свое время по городу ездили автомобили, из которых звучала музыка военных лет. В этом году мероприятие решили перенести на Соборную площадь, - сообщила заместитель начальника управления культуры и туризма Наталья Литвинова.

В параде примут участие 30 фронтовиков

Главные события праздника начнутся с утра 9 мая. Уже в 9.00 у Владимирской областной филармонии начнется формирование колонн «Бессмертного полка». В прошлом году портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, несли 22 тысячи владимирцев. В этом году ожидается на несколько тысяч участников больше.

Шествие начнется в 10.00 от Садовой площади до площади Победы, где традиционно пройдет митинг и военный парад. Стоит отметить, что в параде поучаствуют 30 фронтовиков – всем уже за 90 лет. Администрация Владимира отметит их заслуги подарками.

В 18.00 на площади Победы начнется большой концерт, а в 22.00 прогремит салют.

В разных районах города 9 мая также организуют митинги и концерты. От ДК Молодежи в 10.00 колонна проследует к мемориалу на Князь-Владимирском кладбище. Через 20 минут перед центральным входом к воинскому мемориалу представят историческую реконструкцию «Возвращение солдат с фронта». Участники постановки воссоздадут события 1945 года по материалам фотосъемок тех лет.

КОНКРЕТНО

Во Владимире сейчас проживают 208 участников Великой Отечественной войны, 88 бывших узников концлагерей, 51 житель блокадного Ленинграда, 2156 тружеников тыла. Всего из Владимира с 1941 по 1945 годы было мобилизовано почти 25 тысяч человек, 10861 человек так и не вернулись домой.

КСТАТИ

В День Победы будет ограничено движение транспорта с 9 до 13 часов по проспекту Ленина от поворота на улицу Чапаева до улицы Студеная гора. С 9.45 до 11.15 нельзя будет проехать от улицы Усти-на-Лабе до Большой Нижегородской. Вечером с 21 до 23 часов пешеходам вновь отдадут проспект Ленина от поворота на улицу Диктора Левитана до улица Чапаева.