В этом году отремонтируют всю улицу Диктора Левитана

Начало мая - традиционная пора старта дорожных работ в городе. В этом году во Владимире отремонтируют 12 дорог и один сквер. Одну из них уже начали делать - у здания филармонии расширили дорогу к новостройкам "Танеево парка" и сделали новый тротуар. Остальные еще только значатся в планах.

Полтора километра работ

Самой большой дорогой, которую ждет ремонт в этом году, станет вся улица Диктора Левитана - 1,5 километра покроют новым асфальтом. Трасса вся в ямах и колдобинах. На работы мэрия города готова потратить 20,7 миллионов рублей.

Наконец-то ремонт добрался и до промзоны Яма. Летом в два этапа планируется реконструировать более двух километров дороги на улице Мещерской вплоть до Шпалорезки. В общей сложности на данный участок потратят более 20 миллионов рублей.

Еще один большой кусок дороги, который отремонтируют в этом году — восточная часть улицы Добросельской от перекрестка с улицей Егорова до самого выезда из города — ровно километр асфальта. Стоимость работ — 15 миллионов рублей. Этот ремонт станет продолжением работы прошлых лет, когда администрация города постепенно привела в порядок Добросельскую гору и дорогу вдоль Химзавода и "Автоприбора".

Дождались «праздника на своей улице» и жители Комиссарова. В этом году мэрия потратит 11,7 миллионов рублей на участок вдоль парка "Добросельского" - 730 метров трассы. Отремонтируют и восточную половину Суздальского проспекта - 630 метров за 11,7 миллиона рублей.

Лыбедскую магистраль пора ремонтировать

Большой ремонт предстоит на Октябрьском проспекте вдоль зданий администрации Владимирской области, УФСБ и Октябрьского суда - участок длиной в 630 метров. На него планируется потратить 18,4 миллиона рублей. Наконец-то отремонтируют 700 метров дороги на улице Тракторной - от поворота с проспекта Строителей до "Мегаторга". Теперь там ходит городской транспорт — нагрузка увеличилась, асфальт не выдерживает. На бульваре художника Иванова (от улицы Балакирева до Лакина) работы затронут не только автодорогу, но и пешеходный тротуар - 530 метров.

Кстати, в этом году пришло время ремонтировать Лыбедскую магистраль. Речь идет о так называемой Рыбаковской миле (от гостиницы "Заря" до здания соцмедэспертизы) — участке который был построен самым первым, то есть еще во времена до прихода во Владимирскую область Светланы Орловой. 675 метров нового асфальта обойдутся в рекордные 24,2 миллиона рублей - эта дорога значительно шире обычных городских улиц.

А вот многострадальный Рпенский проезд, который еще совсем недавно обещали начать делать в 2019 году, в списке ремонта и строительства дорог так и не появился. На него городских денег явно не хватит, надо ждать помощи от федерального центра.

КСТАТИ

Список ремонта дорог во Владимире в 2019 году менее представительный, чем в предыдущие два года. В 2017 году во Владимире по плану отремонтировали 18 дорог с тротуарами (в том числе Соборную площадь, мост через Клязьму, улицы Соколова-Соколенка и Мира), а 2018 году - 25 (улицы Добросельская, Летне-Перевозинская, Мира).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В начале весны во Владимире уже сделали часть ремонтных работ - уложили новый асфальт на остановках общественного транспорта там, где трасса уже пошла волнами от тяжелых машин. В частности, асфальт поменяли на остановках "улица Егорова" и "улица Чайковского".