Реконструкцию сквера на Чайковского начнут не раньше июля

Сквер на улице Чайковского, который в этом году попал с программу благоустройства общественных пространств и вот-вот будет реконструирован, оградили забором, а внутри появилась строительная техника. На территории сквера идут работы по замене и переносу тепловых сетей. Трубы коммунальщики уже раскопали, затем их заменят на новые, чтобы подготовить город к отопительному сезону. Часть труб поместят под землю, чтобы они как минимум не портили внешний вид сквера, который приведут в порядок и украсят.

К работе по реконструкции приступят сразу, как только коммунальщики завершат плановые работы. По словам бригадира, это произойдет 30 июня, если погода не внесет свои коррективы. По проекту под замену попадают 750 метров сетей.

В мэрии рассказали, что к реконструкции сквера они планируют приступить в июле. Пока подрядчика, который выполнит работы в сквере, власти города не выбрали, однако на это еще есть время.

Напомним, сквер на улице Чайковского стал победителем голосования по благоустройству городских общественных пространств в 2019 году, обогнав сквер в Коммунаре на Судогодском шоссе и пешеходную зону на улице Девической.

По проекту в сквере появятся пешеходные дорожки, новое освещение, скамейки и малые архитектурные формы. Также территорию дополнительно озеленят — высадят на территории каштаны, березы, клены, ясени и сирень, а также оборудуют цветники и засеют газоны.

В рамках благоустройства «обыграют» памятник знаменитому композитору — его выделят декоративными мощением тротуаров в виде клавиш пианино, также такая черно-белая брусчатка появится в северной части сквера. Для детей на территории сквера сделают детский игровой городок, спортплощадку, а для безопасности малышей парк отгородят от проезжей части.

На реконструкцию сквера администрация города Владимира потратит 30,3 миллиона рублей.