Жительница Владимира выхаживает дома раненую чайку

Елена подобрала раненую чайку перед майскими праздниками, заметив ее во время прогулки. Птица не могла взлететь, только бегала, и горожанка решила приютить ее, побоявшись, что пернатая станет жертвой бездомных собак. Поймать раненую чайку в траве оказалось несложно, женщина посадила ее в коробку и отвезла к орнитологу.

- К сожалению, крыло пришлось ампутировать, сейчас уже трудно сказать, как она его повредила. Но летать чайка точно не сможет, отпускать ее на волю нельзя – она просто погибнет. Ей сделали все необходимые уколы, рассказали, как ухаживать за ней, и отдали нам, - рассказывает Елена.

Пока дикая птица живет у своей спасительницы дома, в клетке сидеть отказывается, зато с удовольствием гуляет по всей квартире и не боится людей.

- За несколько дней она стала членом семьи, уже идет на поправку. Она умная, отменно кушает, но рыбу почему-то не очень жалует, а любит мясо. И рвется поплавать, хотя бы в ванне. Но, к сожалению, оставить ее мы не сможем – у нас собака и нет подходящих условий для чайки. Сейчас ищем для нее заботливых хозяев.

Как говорят специалисты, обыкновенные сизые чайки во Владимире в последние годы совсем не редкость. Они не гнушаются прилетать на городские помойки в поисках еды и часто страдают от встреч с другими животными, автомобилями или проводами. А вот содержать такого питомца, грязного и крикливого, дома совсем непросто, и если птице не создать подходящих условий, квартира превратится в настоящий «курятник». Хотя уровень агрессивности птицы зависит от того, сколько времени она прожила среди людей, подпускать ее к детям нужно аккуратно – чайка птица крупная и может причинить боль малышу. Кстати, это действительно умное пернатое животное. И хотя научить говорить ее не получится, но выполнять команды – вполне реально.

КОНКРЕТНО

Если вы готовы приютить чайку и стать для нее заботливым хозяином, позвоните Елене по телефону: 8(958)510-30-11.