2019-05-07T15:46:20+03:00
Общество

Жительница Владимира выхаживает дома раненую чайку

Птица предпочитает рыбе мясо и любит вышагивать по кватире
Ирина Мальцева
Поделиться:
Елена подобрала Чайку на улицеЕлена подобрала Чайку на улицеФото: из архива героя публикации
Изменить размер текста:

Елена подобрала раненую чайку перед майскими праздниками, заметив ее во время прогулки. Птица не могла взлететь, только бегала, и горожанка решила приютить ее, побоявшись, что пернатая станет жертвой бездомных собак. Поймать раненую чайку в траве оказалось несложно, женщина посадила ее в коробку и отвезла к орнитологу.

- К сожалению, крыло пришлось ампутировать, сейчас уже трудно сказать, как она его повредила. Но летать чайка точно не сможет, отпускать ее на волю нельзя – она просто погибнет. Ей сделали все необходимые уколы, рассказали, как ухаживать за ней, и отдали нам, - рассказывает Елена.

Пока дикая птица живет у своей спасительницы дома, в клетке сидеть отказывается, зато с удовольствием гуляет по всей квартире и не боится людей.

- За несколько дней она стала членом семьи, уже идет на поправку. Она умная, отменно кушает, но рыбу почему-то не очень жалует, а любит мясо. И рвется поплавать, хотя бы в ванне. Но, к сожалению, оставить ее мы не сможем – у нас собака и нет подходящих условий для чайки. Сейчас ищем для нее заботливых хозяев.

Как говорят специалисты, обыкновенные сизые чайки во Владимире в последние годы совсем не редкость. Они не гнушаются прилетать на городские помойки в поисках еды и часто страдают от встреч с другими животными, автомобилями или проводами. А вот содержать такого питомца, грязного и крикливого, дома совсем непросто, и если птице не создать подходящих условий, квартира превратится в настоящий «курятник». Хотя уровень агрессивности птицы зависит от того, сколько времени она прожила среди людей, подпускать ее к детям нужно аккуратно – чайка птица крупная и может причинить боль малышу. Кстати, это действительно умное пернатое животное. И хотя научить говорить ее не получится, но выполнять команды – вполне реально.

КОНКРЕТНО

Если вы готовы приютить чайку и стать для нее заботливым хозяином, позвоните Елене по телефону: 8(958)510-30-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Владимирские хоры завоевали несколько наград международного музыкального фестиваля в Москве
Во Владимире 240 человек написали «Диктант Победы»
Марина Чекунова проверила ремонт больницы в Струнино
Кольчугинская прокуратура обнаружила сайт по продаже поддельных документов
В суздальской квартире загорелась кровать с постельным бельем
В Александрове погиб 15-летний подросток, надышавшийся из газового баллончика
Владимирка отсудила деньги у образовательного центра
Владимирцев приглашают на встречу с ветеранами
Во Владимире стартуют кинопоказы под открытым небом
Во Владимирской мечети в начале месяца Рамадан прошла традиционная служба
Иностранные военные не приедут в Муром на "Открытую воду"
Владимирские полицейские вместе с детьми написали письма-поздравления ветеранам войны
Во Владимире наркоторговец подал в суд на полицейских, которые его задержали
За прошлую неделю во Владимирской области клещи покусали 36 человек
За сутки МЧС по Владимирской области выехали на 27 пожаров
Во Владимире задержали банду наркоторговцев с крупной партией героина
Проспект Ленина во Владимире закроют для парковки
Житель Кольчугинского района повторно попался пьяным за рулем
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подписал новый договор со специализированным агентством по сбору долгов
Владимирцы могут стать суперабонентами и посетить зону MARVEL в парке в Дубае