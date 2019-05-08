2019-05-07T15:41:58+03:00
Общество

Владимирские парки обработают от клещей после 10 мая

В этом году кусачих насекомых во Владимирской области стало больше
Валерия Рудометова
Поделиться:
Обработка от клещейОбработка от клещейФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Ну, или они стали наглей. С апреля насекомые «напали» уже на 132 человека, в том числе 52 детей. Только за майские праздники, когда многие поехали на шашлыки, от клещей пострадали 36 человек. Для сравнения, в прошлом году к этому времени было 96 пострадавших от укусов, из них 34 ребенка. Правда, тогда в конце апреля уже был найден один клещ-переносчик вируса энцефалита.

После 10 мая с клещами начнут бороться в парках, скверах и лагерях. Территорию обработают акарицидными препаратами. После этого в течение суток запрещено трогать траву руками и садиться за землю, а тем более — выгуливать домашних питомцев.

- Каждый парк в городе закреплен за администрацией района. У администраций есть свои подрядные организации, специалисты которых обрабатывают парковые территории, - рассказала официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Обработка должна закончиться до 1 июня, но обычно работы выполняют раньше. В прошлом году в парке «Дружба» все было сделано 4 мая.

Вирус клещевого энцефалита во Владимирской области пока не обнаружен. Но это не значит, что клещей не нужно нести на исследования. Их проводит лаборатория природно-очаговых и особо опасных инфекций «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на улице Токарева, 5. Даже в выходные дни клещей можно принести на исследование с 9 до 11 часов.

КОНКРЕТНО

Специалисты Роспотребнадзора советуют тем, кто отправится на природу в ближайшие выходные, взять с собой репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. В случае обнаружения клеща не стоит пытаться снять его самостоятельно – необходимо обратиться за помощью в ближайшую больницу или медпункт.

КАРТА КЛЕЩЕЙ

Самыми «богатыми на кровососов» считаются:

- город Владимир

- Александровский район

- Меленковский район

- Гусь-Хрустальный район

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Владимирские хоры завоевали несколько наград международного музыкального фестиваля в Москве
Во Владимире 240 человек написали «Диктант Победы»
Марина Чекунова проверила ремонт больницы в Струнино
Кольчугинская прокуратура обнаружила сайт по продаже поддельных документов
В суздальской квартире загорелась кровать с постельным бельем
В Александрове погиб 15-летний подросток, надышавшийся из газового баллончика
Владимирка отсудила деньги у образовательного центра
Владимирцев приглашают на встречу с ветеранами
Во Владимире стартуют кинопоказы под открытым небом
Во Владимирской мечети в начале месяца Рамадан прошла традиционная служба
Иностранные военные не приедут в Муром на "Открытую воду"
Владимирские полицейские вместе с детьми написали письма-поздравления ветеранам войны
Во Владимире наркоторговец подал в суд на полицейских, которые его задержали
За прошлую неделю во Владимирской области клещи покусали 36 человек
За сутки МЧС по Владимирской области выехали на 27 пожаров
Во Владимире задержали банду наркоторговцев с крупной партией героина
Проспект Ленина во Владимире закроют для парковки
Житель Кольчугинского района повторно попался пьяным за рулем
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подписал новый договор со специализированным агентством по сбору долгов
Владимирцы могут стать суперабонентами и посетить зону MARVEL в парке в Дубае