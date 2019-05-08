Владимирские парки обработают от клещей после 10 мая

Ну, или они стали наглей. С апреля насекомые «напали» уже на 132 человека, в том числе 52 детей. Только за майские праздники, когда многие поехали на шашлыки, от клещей пострадали 36 человек. Для сравнения, в прошлом году к этому времени было 96 пострадавших от укусов, из них 34 ребенка. Правда, тогда в конце апреля уже был найден один клещ-переносчик вируса энцефалита.

После 10 мая с клещами начнут бороться в парках, скверах и лагерях. Территорию обработают акарицидными препаратами. После этого в течение суток запрещено трогать траву руками и садиться за землю, а тем более — выгуливать домашних питомцев.

- Каждый парк в городе закреплен за администрацией района. У администраций есть свои подрядные организации, специалисты которых обрабатывают парковые территории, - рассказала официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Обработка должна закончиться до 1 июня, но обычно работы выполняют раньше. В прошлом году в парке «Дружба» все было сделано 4 мая.

Вирус клещевого энцефалита во Владимирской области пока не обнаружен. Но это не значит, что клещей не нужно нести на исследования. Их проводит лаборатория природно-очаговых и особо опасных инфекций «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на улице Токарева, 5. Даже в выходные дни клещей можно принести на исследование с 9 до 11 часов.

КОНКРЕТНО

Специалисты Роспотребнадзора советуют тем, кто отправится на природу в ближайшие выходные, взять с собой репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. В случае обнаружения клеща не стоит пытаться снять его самостоятельно – необходимо обратиться за помощью в ближайшую больницу или медпункт.

КАРТА КЛЕЩЕЙ

Самыми «богатыми на кровососов» считаются:

- город Владимир

- Александровский район

- Меленковский район

- Гусь-Хрустальный район