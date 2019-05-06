"С празником!": владимирские филологов разобрали речевые ошибки чиновников

Владимирский филолог, директор филиала Финансового университета Наталья Юдина в тандеме со своей ученицей Ольгой Котляровой выпустила монографию о речевых ошибках местных чиновников. Называется она "Языковой портрет государственного служащего: региональный аспект".

Ждать легкого увеселительного чтения от классической научной работы двух ученых не стоит, монография написана соответствующим языком. Но вторая и основная часть монографии написана настолько остроумно, что многие примеры вкупе с научным разбором подарили нам немало действительно веселых минут чтения.

Ольга КотляроваФото: Сергей МОРКОВКИН

Авторы отмечают, что в подборку чиновничьих ошибок вошли все перлы первых лиц области с 2015 года, включая знаменитое послание Светланы Орловой: "С празником!". Правда, авторство высказываний в книге не указано, чтобы не обижать руководителей высокого полета.

Наталья ЮдинаФото: Сергей МОРКОВКИН

сИроты владимирские

Большинство чиновничьих ошибок в речи - орфоэпические. Это когда ходатАйство или дОговор вместе ходАтайство и договОр. Или сИроты вместо сирОты. Вот примеры: СредствА на общественные нужды предусмотрены государственным бюджетом; С редакторАми публичных выступлений будет вообще отдельный разговор.

Здесь же авторы исследуют причины подобных ошибок. Во-первых, возможно, так принято говорить на родине чиновника. Как известно, более половины из них во Владимирской области - приезжие. Да и владимирцы без своего традиционного "без пЯтнадцати" не обходятся.

Во-вторых, влияет и возраст чиновников. Орфоэпические нормы вроде вАловый вместо валовОй крепли в речи руководителей разного ранга не одно десятилетие. Не менее важным критерием остается социальный уровень семьи чиновника и его воспитание. Это обыватель считает, что руководители всех уровней - небожители и выходцы из особенных семей. На самом деле большинство из них - такие же люди, как и мы. У них было обыкновенное советское детство, они так же ходили в школу, уезжали из маленьких городов поступать в ВУЗы, делали карьеру.

Разумеется, региональные чиновники не забывают подражать политическим лидерам федерального уровня, с удовольствием копируя все их речевые ошибки. Раз лидер моей партии так говорит, значит и я должен изъясняться так же.

Со средним профобразованием при всем желании мы пока не вытягиваем

Перейдем к самым забавным речевым ошибкам чиновников - лексическим. В основном они рождаются, когда чиновники смешивают официально-деловой стиль речи с разговорным, пытаясь говорить более понятно.

Как вам такое: «А она экономика кувырк и перевернулась». Хотите с глаголом? Пожалуйста: «Пока не отвалился один из наших спикеров»; «Со средним профобразованием при всем желании мы пока не вытягиваем». А вот здесь вообще комбо-вомбо: «Готовы докручивать историю с картами технологических компетенций».

Любят чиновники по любому поводу вставлять английские словечки:

«Фит-бэк в управлении не провал, а карьерный ход»;

«Они не дают всем равного плейгрануда (с английского - детская площадка), не дают всем регионам выйти на одну позицию».

Из этих же слов чиновники на ходу сочиняют неологизмы: «Стартапить может каждый, вопрос чистой прибыли при этом остается открытым».

Не осталась без внимания авторов монографии и экспрессивная лексика руководителей: «Такое неприкрытое головотяпство говорит об управленческих ошибках». Разумеется, подобных примеров в книге масса, мы привели только некоторые из них.

Кроме речевых ошибок чиновников, авторы монографии разобрали и ошибки в письменной речи. Большая часть из них - орфографические. Именно здесь в качестве примера указано знаменитое "С празником". Эта часть книги уже не столь феерична, но вполне познавательна для любого читателя. Орфографические и пунктуационные ошибки чиновников свойственны и простым гражданам.

В твердом переплете

Автор этой статьи видел немало региональных научных монографий, обычно это тонкие брошюры, напечатанные на плохой бумаге в мягком переплете на университетском ротопринтере. "Языковой портрет" издан в твердом переплете на хорошей белой бумаге, книгу приятно взять в руки. У РАНХиГС вообще крепкие издательские традиции, и книга Натальи Юдиной и Ольги Котляровой - не исключение.

Работа владимирских филологов адресована в первую очередь научному сообществу, но авторы надеются, что и чиновники почитают работу в редкие свободные минуты. Им рекомендуется сразу перейти ко второй части монографии.

КОНКРЕТНО

- В монографии есть ссылки не только на классические работы филологов Вильгельма фон Гумбольда или университетские учебники Кожиной, но и на философские трактаты Людвига Витгенштейна.

- В списке использованной литературы значатся 416 работ. Большинство из них - книги, которые можно найти только в научных библиотеках. Восемь книг, на которые ссылаются авторы, написаны на английском языке.

- Авторы проверили на предмет ошибок все (кроме секретных) документы администрации Владимирской области за три года.

- Книга издана тиражом 500 экземпляров. На самом деле, так указано только в выходных данных, по факту книг меньше. Но если на книгу будет спрос, владимирский филиал РАНХиГС напечатает еще.

- Монография в свободной продаже не встречается. Тем не менее, ее без труда можно почитать в научной библиотека на улице Дзержинского (за филфаком).