Во Владимирской области вспыхнул склад пиломатериалов

Пожар занялся после полудня 5 мая на территории деревообрабатывающего завода «Парус» в доме №10 по улице Мосэнерго на окраине города Александров. Как выяснили пожарные подразделения, приехавшие первыми на место происшествия, на одноэтажном складе пиломатериалов загорелась металлическая кровля на деревянной обрешетке. К моменту приезда пожарных, огонь охватил уже две тысячи квадратных метров площади.

- Пострадавших и погибших на пожаре нет. В 14:20 пожар был локализован, а в районе 14:40 ликвидировано открытое горение, - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области Екатерина Шулаева.

Как рассказывают в соцсетях сами александровцы, столбы дыма было видно практически с другого конца города. В борьбе с огнем участвовали двадцать четыре человека и восемь машин. Причины такого сильного пожара будут устанавливаться, пока пожарные не исключают ни одну из версий. Сумма ущерба, понесенного предприятием, тоже пока неизвестна. Сейчас огонь потушен, но на месте пожара продолжают работать сотрудники МЧС.

Огонь тушили с помощью семи пожарных машин.Фото: материалы пресс-служб