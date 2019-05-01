На первомайский митинг пришли больше 4 тысяч владимирцев

Во Владимире в этом году вместо привычной демонстрации и шествия от Золотых ворот профсоюзы провели митинг-концерт на Соборной площади. Согласно официальным подсчетам, на мероприятии собрались 4 тысячи человек. Для сравнения в 2018 году в первомайской демонстрации приняли участие 17 тысяч человек.

Соборная площадь была заполнена людьми с транспарантами, флагами и шариками. Флаги с триколором можно было купить, буквально выйдя из автобуса — маленький бело-сине-красный флажок около остановки общественного транспорта можно было приобрести за 10 рублей, большой — за 30. Их родители охотно покупали детям.

Маленькие флажки по 10 рублей, средние - по 30Фото: Ольга МАКАРОВА

Люди пришли с флажками и шарикамиФото: Ольга МАКАРОВА

На Соборную площадь приехали губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, глава администрации города Владимира Андрей Шохин, председатель Законодательного собрания региона Владимир Киселёв и другие. В толпе чуть вдали от сцены можно было также увидеть нового директора департамента здравоохранения Алексея Мозалева. Он, как и его коллеги, стоял в белой футболке с эмблемой департамента.

В толпе - губернатор Владимир Сипягин и глава администрации города Андрей ШохинФото: Ольга МАКАРОВА

Директор департамента здравоохранения сменил пиджак на футболку с эмблемой ведомстваФото: Ольга МАКАРОВА

Праздничное мероприятие на Соборной площади продолжалось около часа. Ни один из чиновников с официальной речью со сцены не выступил. По традиции выступали представители профсоюзов, Общественной палаты, учреждений культуры и образования.

На протяжении всего мероприятия около сцены дежурила бригада «скорой», машина МЧС, а также наряд полиции, но обошлось без происшествий. Мероприятие прошло мирно.

Завершился митинг-концерт выступлением владимирских коллективов и исполнителей.

Многие пришли с транспарантами...Фото: Ольга МАКАРОВА

... и шарикамиФото: Ольга МАКАРОВА