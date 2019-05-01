На первомайский митинг пришли больше 4 тысяч владимирцев
Во Владимире в этом году вместо привычной демонстрации и шествия от Золотых ворот профсоюзы провели митинг-концерт на Соборной площади. Согласно официальным подсчетам, на мероприятии собрались 4 тысячи человек. Для сравнения в 2018 году в первомайской демонстрации приняли участие 17 тысяч человек.
Соборная площадь была заполнена людьми с транспарантами, флагами и шариками. Флаги с триколором можно было купить, буквально выйдя из автобуса — маленький бело-сине-красный флажок около остановки общественного транспорта можно было приобрести за 10 рублей, большой — за 30. Их родители охотно покупали детям.
Маленькие флажки по 10 рублей, средние - по 30Фото: Ольга МАКАРОВА
Люди пришли с флажками и шарикамиФото: Ольга МАКАРОВА
На Соборную площадь приехали губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, глава администрации города Владимира Андрей Шохин, председатель Законодательного собрания региона Владимир Киселёв и другие. В толпе чуть вдали от сцены можно было также увидеть нового директора департамента здравоохранения Алексея Мозалева. Он, как и его коллеги, стоял в белой футболке с эмблемой департамента.
В толпе - губернатор Владимир Сипягин и глава администрации города Андрей ШохинФото: Ольга МАКАРОВА
Директор департамента здравоохранения сменил пиджак на футболку с эмблемой ведомстваФото: Ольга МАКАРОВА
Праздничное мероприятие на Соборной площади продолжалось около часа. Ни один из чиновников с официальной речью со сцены не выступил. По традиции выступали представители профсоюзов, Общественной палаты, учреждений культуры и образования.
На протяжении всего мероприятия около сцены дежурила бригада «скорой», машина МЧС, а также наряд полиции, но обошлось без происшествий. Мероприятие прошло мирно.
Завершился митинг-концерт выступлением владимирских коллективов и исполнителей.
Многие пришли с транспарантами...Фото: Ольга МАКАРОВА
... и шарикамиФото: Ольга МАКАРОВА
Завершился концерт выступлениями артистовФото: Ольга МАКАРОВА
ИСТОЧНИК KP.RU